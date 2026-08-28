В Ростове не ожидают повышения цен на букеты к 1 сентября

Средняя стоимость букета в Ростове-на-Дону на конец августа 2026 года составила 3,2 тыс. руб., что соответствует уровню прошлого года. Значительного роста цен на цветы в преддверии Дня знаний аналитики не ожидают. Об сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на информацию менеджера по развитию бизнеса маркетплейса цветов и подарков Flowwow Александра Венникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Чаще всего к празднику горожане покупают композиции из одного вида цветов — такой букет обойдется примерно в 3 тыс. руб. Авторские композиции заказывают реже, но платить за них готовы больше: сборный букет перед праздником стоит около 3,4 тыс. руб.

Как пояснил господин Венников, большую часть закупок местные селлеры сформировали заранее, еще в середине августа, что позволило удержать цены. В прошлом году пиковым днем для заказа стал сам праздник, однако эксперт рекомендует оформлять бронь заранее — 1 сентября выбор может быть меньше из-за повышенного спроса.

Одним из самых бюджетных вариантов ко Дню знаний станет монобукет из хризантем за 2,3 тыс. рублей. А одной из самых дорогих покупок может стать композиция из пионов — ее медианная стоимость достигает 4,2 тыс. руб.

Высоким спросом пользуются и сладкие подарки, которые чаще всего заказывают от всего класса: клубника в шоколаде в этом году обойдётся примерно в 2,5 тыс. руб., бенто-торт — в 2 тыс., а набор капкейков — в 1,8 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что стоимость цветов в Ростове-на-Дону к 1 сентября 2025 года увеличилась на 10%, а спрос на букеты вырос до 25%.

Наталья Белоштейн