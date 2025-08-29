В Ростове букеты к школьному празднику подорожают на 10%

Стоимость цветов в Ростове-на-Дону к 1 сентября увеличится на 10% по сравнению с прошлым годом, а спрос на букеты может вырасти до 25%. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

По информации экспертов, пиковое количество заказов ожидается с 30 августа по 1 сентября. Средняя стоимость букета в донской столице с начала августа достигла 3,4 тыс. руб. — на 8% больше, чем годом ранее.

«Жители города отдают предпочтение монобукетам стоимостью в среднем 3,5 тыс. руб., что на 9% дороже прошлогодних цен. В августе популярны различные сорта роз — от французских до кустовых. Помимо роз, перед праздником будут востребованы хризантемы и эустомы»,— пояснили в пресс-службе маркетплейса.

Спрос на кондитерские изделия может увеличиться до 30%, при этом стоимость сладких подарков вырастет на 10-15%. Особенно заметен рост популярности клубники в шоколаде — спрос на этот десерт с начала августа увеличился почти на 52% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена упаковки осталась на уровне 2,5 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что спрос на покупку цветов в Ростове-на-Дону в январе-мае 2025 года вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Монобукеты приобретали на 49% чаще при средней стоимости 3,5 тыс. руб.

Валентина Любашенко