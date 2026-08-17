Ростовская область привлечет 7,5 млрд рублей за счет выпуска новых облигаций

Бюджетная комиссия Ростовской области согласовала параметры дополнительного выпуска государственных ценных бумаг региона — эмиссия на 7,5 млрд руб. запланирована на сентябрь 2026 года. Решение принято на фоне прогнозируемой недостаточности средств на едином счете областного бюджета. Соответствующая информация содержится в протоколе бюджетной комиссии региона, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первый выпуск облигаций в объеме 7,5 млн руб. произведен 28 мая 2026 года.

Формирование книги заявок начнется 1 сентября 2026 года, а размещение облигаций намечено на 3 сентября 2026 года. Срок обращения бумаг составит три года.

С учетом рыночной конъюнктуры и предпочтений инвесторов комиссия остановилась на следующих параметрах: купонный доход — плавающий (переменный), надбавка к ключевой ставке Банка России — от 2,0% до 2,2%. Такой выбор обусловлен повышенным интересом инвесторов к инструментам с плавающей ставкой. Выплаты будут ежемесячными, что обеспечит равномерную нагрузку на бюджет и повысит привлекательность бумаг для инвесторов.

Амортизация долга — по графику 30/30/40%: июль 2027 года — 2,25 млрд руб. (30%), июль 2028 года — 2,25 млрд руб. (30%) и август 2029 года — 3 млрд руб. (40%).

Согласно документу, затраты на услуги центрального депозитария составят 816,5 тыс. руб. в 2026 году, услуги организатора торгов (биржи) — 260 тыс. рублей в 2026 году, по 40 тыс. руб. — в 2027 и 2028 годах.

Отмечается, что все необходимые бюджетные ассигнования уже заложены в областном бюджете на 2026–2028 годы.

Как сообщал «Ъ-Ростов», ранее правительство Ростовской области заявляло о планах выпуска в 2026 году облигаций на 28,1 млрд руб.

Наталья Белоштейн