В Сочи задержали местную жительницу по делу об осквернении мемориала

В Сочи следователи задержали 46-летнюю местную жительницу, подозреваемую в осквернении мемориального сооружения, посвященного танкистам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В ходе расследования следствие также получило сведения о противоправных действиях 48-летнего знакомого женщины. Его также задержали сотрудники Следственного комитета. На допросе оба фигуранта признали вину. Сейчас следователи проводят с ними необходимые процессуальные действия. В ближайшее время им планируют предъявить обвинения.

Уголовное дело по факту осквернения мемориального сооружения следственный отдел по Хостинскому району Сочи возбудил накануне. Поводом для расследования стали сведения о противоправных действиях возле монумента, посвященного памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что две девушки остановились у музея на улице 50 лет СССР. После этого одна из них справила нужду непосредственно на монументе, посвященном танкистам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Информацию об инциденте правоохранители выявили во время мониторинга интернет-пространства.

Мария Удовик