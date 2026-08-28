Защита экс-замминистра строительства Омской области подала кассацию на приговор

В Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) вчера, 27 августа, поступила жалоба защиты на приговор бывшему заместителю министра строительства Омской области Владимиру Сычеву и директору стройфирмы «Абсолютстройэксперт» Дмитрию Шестакову. Информация об этом содержится в картотеке суда.

В декабре 2025 года Центральный райсуд Омска вынес приговор бывшему заместителю министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства правительства региона Владимиру Сычеву. Его признали виновным в халатности (ст. 293 УК РФ), получении взяток (ст. 290 УК РФ) и назначили 8,5 года строгого режима и штраф в размере 4 млн руб. Застройщику Дмитрию Шестакову за дачу взятки (ст. 291 УК РФ) присудили 8 лет заключения со штрафом 3,8 млн руб. В марте 2026 года приговор проверила апелляционная инстанция Омского областного суда и оставила назначенное обвиняемым наказание без изменения.

По материалам дела, чиновник покровительствовал стройфирме, помогая в заключении контрактов и их своевременной оплате, глава компании со своей стороны рассчитался по долгам замминистра, сумма которых составила около 1,9 млн руб.

Илья Николаев