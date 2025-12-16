Дружба потянула на 8,5 лет

Завершился суд над бывшим замминистра строительства Омской области Владимиром Сычевым. По материалам дела, чиновник покровительствовал стройфирме, помогая в заключении контрактов и их своевременной оплате, глава компании со своей стороны рассчитался по долгам замминистра, сумма которых составила около 1,9 млн руб. Бывшего замминистра, уволенного с госслужбы в связи с утратой доверия, приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 4 млн руб.

Бывший замминистра строительства Омской области Владимир Сычев не смог убедить суд в своей невиновности

Фото: УФСБ России по Омской области Бывший замминистра строительства Омской области Владимир Сычев не смог убедить суд в своей невиновности

Фото: УФСБ России по Омской области

В Омске сегодня вынесли приговор бывшему заместителю министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства правительства региона Владимиру Сычеву. По информации пресс-службы судов Омской области, экс-чиновника признали виновным в халатности (ст. 293 УК РФ), получении взяток (ст. 290 УК РФ) и назначили восемь с половиной лет в колонии строгого режима и штраф в размере 4 млн руб. В течение шести лет после освобождения ему запретили работать на муниципальной и госслужбе. Директору строительной компании «Абсолютстройэксперт» Дмитрию Шестакову за дачу взятки (ст. 291 УК РФ) присудили восемь лет заключения со штрафом 3,8 млн руб.

После оглашения приговора Владимира Сычева и Дмитрия Шестакова, которые находились под подпиской о невыезде, заковали в наручники. В срок наказания им зачли время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом в ходе предварительного расследования.

Как рассказали «Ъ-Сибирь» в омском управлении Следственного комитета России, это уголовное дело было возбуждено в феврале 2022 года по материалам ФСБ. Согласно им, замглавы регионального минстроя Владимир Сычев покровительствовал стройфирме «Абсолютстройэксперт», которую возглавлял его одноклассник Дмитрий Шестаков. Чиновник, по версии следствия, оказывал содействие в заключении договоров подряда, приемке работ и их оплате.

Глава строительной компании со своей стороны рассчитался по долгам чиновника, сумма которых составила около 1,9 млн руб.

С санкции суда подозреваемых заключили под стражу. Замминистра Владимира Сычева уволили с госслужбы с формулировкой «в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения», после чего он был внесен в соответствующий реестр.

Помимо взяточничества, Владимиру Сычеву инкриминировали халатность (ст. 293 УК РФ). По информации прокуратуры региона, из-за небрежного отношения к службе замминистра были сорваны сроки подготовки проектной документации, строительства и ввода в эксплуатацию четырех школ на 2472 места и трех детских садов на 551 место, которые возводились в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография». Предъявленные обвинения Владимир Сычев и Дмитрий Шестаков отрицают.

Владимира Сычева назначили заместителем министра строительства Омской области осенью 2020 года. До этого он руководил департаментом строительства и градостроительной политики министерства. Как указывается в декларации, в 2020 году доход Владимира Сычева составил 1,7 млн руб., его супруги — почти 430 тыс. руб. Супругам Сычевым принадлежат три земельных участка (площадью 932 кв. м, 1,2 кв. м и 1,3 тыс. кв. м), жилой дом (120 кв. м), две квартиры (73,6 и 40,4 кв. м), гараж (17,9 кв. м). В автопарке семьи три автомобиля: Chevrolet Niva и ГАЗ «Соболь» оформлены на чиновника, Subaru Forester зарегистрирован на его супругу.

Константин Воронов