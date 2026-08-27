В Красноярском крае дроны будут доставлять бюллетени на выборах

В труднодоступных районах Красноярского края будут использовать беспилотные авиационные системы для доставки избирательных бюллетеней. Соответствующее соглашение было заключено с ООО «Группа компаний Аэромакс», сообщает пресс-служба Центризбиркома региона.

Для этих целей организация предоставит БПЛА самолетного типа с функцией вертикального взлета «Аэромакс А-5"». «За 15-20 минут беспилотник сможет доставить груз туда, где наземному транспорту потребуется несколько часов», — говорится в сообщении.

ГК «Аэромакс» занимается производством беспилотных авиационных систем, навигационного, бортового и наземного оборудования. По собственным данным компании, парк авиатехники задействован в лесном и сельском хозяйстве, строительной отрасли, нефтегазовом и электросетевом комплексах, а также грузовых перевозках в 17 регионах России. Согласно ЕГРЮЛ, компания была зарегистрирована в декабре 2014 года в Москве.

Выборы кандидатов в депутаты региональных парламентов состоятся с 18 по 20 сентября. Как писал «Ъ-Сибирь», в общей сложности наибольшее число партий, которые будут бороться за мандаты в Сибири, зарегистрировано в Красноярском крае — восемь.

Александра Стрелкова