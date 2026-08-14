Выборы сохранили многопартийность

В четырех сибирских субъектах федерации завершилась регистрация партсписков кандидатов в депутаты региональных парламентов. Минимальное число партий — шесть — будет бороться за мандаты в Томской области, наибольшее количество партсписков — восемь — зарегистрировано в Красноярском крае. Эксперты Фонда развития гражданского общества отнесли все четыре региона к числу тех, где «Единая Россия» (ЕР) имеет шансы улучшить результаты по сравнению с предыдущими выборами в 2021 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пройдя процедуру регистрации, партийные кандидаты сделали очередной шаг к депутатским креслам в сибирских парламентах

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Пройдя процедуру регистрации, партийные кандидаты сделали очередной шаг к депутатским креслам в сибирских парламентах

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

14 августа избирательная комиссия Алтайского края завершила регистрацию партсписков на выборах в законодательное собрание региона. Последними эту процедуру прошли КПРФ и Партия пенсионеров. Таким образом, регистрация партсписков закончена во всех субъектах федерации Сибирского федерального округа, жителям которых в сентябре предстоит избрать новые созывы региональных парламентов.

С 18 по 20 сентября пройдет голосование на выборах в законодательные собрания Алтайского края, Красноярского края и Омской области, а также в законодательную думу Томской области. В общей сложности там будет избрано 206 депутатов, в том числе 103 — по партийным спискам.

Во всех четырех регионах представлены списки кандидатов от всех пяти парламентских партий: ЕР, КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России». В общей сложности наибольшее число партий, которые будут бороться за мандаты, зарегистрировано в Красноярском крае — восемь, наименьшее — шесть — в Томской области.

В Красноярском крае конкуренцию «большой пятерке» составят «Родина», Партия пенсионеров и «Зеленые». В завершившем свою работу созыве заксобрания у «Родины» и Партии пенсионеров нет фракций. «Зеленые» представлены одним депутатом — Ириной Ивановой, но на этот раз она будет избираться от ЕР.

В Алтайском крае зарегистрированы списки «Коммунистов России» и Партии пенсионеров. По итогам прошлых выборов в 2021 году «Коммунисты России» сформировали фракцию из четырех депутатов. У Партии пенсионеров фракции формально нет, но в первую тройку ее партсписка вошли действующие депутаты. В их числе бывшие члены фракции КПРФ Елена Хрусталева и Вячеслав Лаптев, а также до сих пор числящийся во фракции единороссов Александр Лазарев.

В Омской области будут участвовать в выборах «Коммунисты России» и Партия пенсионеров. Первая из этих партий по результатам предыдущих выборов создала фракцию, в составе которой сегодня три депутата. Вторая не смогла преодолеть пятипроцентный избирательный порог.

Наконец, в Томской области, помимо парламентских партий, в выборах законодательной думы примет участие «Яблоко». Напомним, что 10 августа Верховный суд снял партию с выборов в Госдуму РФ, указав на иностранное финансирование, неоплаченную из избирательного фонда агитацию и нарушение авторских прав.

Содержание бюллетеней для голосования по партспискам по сравнению с 2021 годом в этих регионах изменится незначительно. В Омской области останутся те же семь партий. В Томской области сокращение числа участников с семи до шести произошло из-за Партии Роста. В 2025 году она прекратила существование, влившись в «Новых людей». Пять лет назад за Партию Роста в Томской области проголосовало 2,17% избирателей. В Алтайском крае впервые на выборах в заксобрание зарегистрирован партсписок «Новых людей», к числу участников по сравнению с 2021 годом добавилась и Партия пенсионеров. Зато с дистанции сошло «Яблоко», набравшее тогда 1,71%. В Красноярском крае на этот раз не выставили список кандидатов «Коммунисты России», набравшие на прошлых выборах 2,68%.

Все четыре субъекта федерации объединяет тот факт, что на выборах в региональные парламенты в 2021 году ЕР набрала там сравнительно небольшое число голосов: от 31,29% в Омской области до 34,33% в Алтайском крае. Отрыв единороссов от КПРФ в Омской и Томской областях, а также в Красноярском крае составил менее 10%.

Впрочем, эксперты Фонда развития гражданского общества отнесли все четыре сибирских региона к числу тех, где ЕР вправе рассчитывать на улучшение результатов. В частности, из-за произошедшей после 2021 года смены губернаторов в Красноярском крае, Омской и Томской областях. «Обновление власти в большинстве случаев смывает негатив, накопившийся при прежних руководителях. Как следствие, выправляются электоральные показатели. Так, ЕР заметно улучшила результаты на местных выборах в Красноярске в 2023-м (44,02%) и Томске в 2025-м (42,58%) относительно кампаний, соответственно, 2018-го (25,71%) и 2020-го (24,46%)»,— говорится в докладе фонда, опубликованном 12 августа.

Валерий Лавский