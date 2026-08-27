Сергей Лазарев, «Фактор 2», Ханс Циммер, стендап и футбол

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье в Сочи запланирована насыщенная развлекательная программа. Жители и гости курорта смогут посетить концерты, спектакли, кинопоказы, футбольный матч и экскурсии на любой вкус. Главные события — в афише «Ъ-Сочи».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Какие концерты посетить

28 и 29 августа в 19:30 в Центре национальных культур им. Мазлумяна (Лазаревское) выступит группа «Фактор 2». Илья Подстрелов и Андрей Камаев исполнят вживую свои самые известные хиты: «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс», «Казанова» и многие другие. Концерт приурочен к 25-летию коллектива — за это время группа выпустила десятки песен, ставших саундтреками к молодости нескольких поколений слушателей.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (18+)

29 августа в 20:00 в Доме Simple Music состоится концерт Simple Music Ensemble, посвященный музыке Ханса Циммера. Немецкий композитор и музыкальный продюсер считается одним из самых известных и успешных кинокомпозиторов современности, он написал музыку к более чем 100 фильмам. Музыканты Simple Music Ensemble представят избранные композиции из любимых фильмов: «Гладиатор», «Начало», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Бэтмен: Начало» и других.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (0+)

30 августа в 20:00 на сцене Фестивального зала выступит Сергей Лазарев с концертной программой «Шоумен». В основе шоу — видеодекорации, световые решения, хореографические постановки и авторская сценография. В программе — хиты артиста и новые композиции. Тур получил премию МУЗ-ТВ как «Лучший концертный тур». Продолжительность — 2 часа.

Стоимость билетов — от 6000 руб. (16+)

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Какие спектакли посетить

29 августа в 11:00 в Камерном театре «Черный кот» покажут музыкальную сказку «Муха-Цокотуха» по произведению Корнея Чуковского. Это музыкальная постановка с живыми актерскими образами и костюмами. Продолжительность — около 40 минут.

Стоимость билетов — от 850 руб. (0+)

30 августа в Камерном театре «Черный кот» состоится показ мюзикла-детектива «Лапы, когти, два хвоста». В Дальнем Лесу происходит преступление, и расследование берут на себя Старший Барсук и его помощник Барсукот. Спектакль сопровождается живым вокалом и музыкальными номерами.

Стоимость билетов —от 850 руб. (0+)

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Что смотреть в кино

В прокате с 27 августа — боевик «Мятеж». Главный герой Коул Рид, бывший сотрудник спецназа и полиции, работает в частной охране. На его глазах убивают его работодателя, после чего Рида подставляют и он становится главным подозреваемым. Он скрывается от правоохранительных органов и самостоятельно расследует убийство, в ходе чего выходит на заговор. Режиссёр — Жан-Франсуа Рише. В ролях — Джейсон Стэйтем, Аннабелль Уоллис, Рамон Тикарам, Эдриан Лестер. Продолжительность — 95 минут.

Стоимость билетов — от 990 руб. (18+)

Также в кинотеатрах показывают культовый фантастический боевик «Терминатор 2: Судный день» (1991) режиссера Джеймса Кэмерона. Из постапокалиптического будущего прибывает новый терминатор, цель которого — уничтожить Джона Коннора. На его защиту приходит перепрограммированный киборг предыдущего поколения. В ролях — Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Эдвард Ферлонг, Роберт Патрик. Продолжительность — 137 минут.

Стоимость билетов — от 820 руб. (18+)

В прокате также драма «Тони» (2026) режиссера Мэтта Джонсона. Лето в Провинстауне пахнет океаном, солнцем и устрицами, а целый год здесь умещается в несколько курортных месяцев. 19-летний Тони приезжает сюда без четких планов на жизнь — с амбициями стать писателем и желанием покорить девушку. Случайная подработка на кухне местного ресторана превращает беззаботные каникулы в головокружительное погружение в мир хаоса, адреналина и страсти. Продолжительность — 106 минут.

Стоимость билетов — от 820 руб. (18+)

Для любителей театрального кино в формате TheatreHD — фильм-опера «Зальцбург: Итальянка в Алжире» (2018). Что будет, когда облеченный властью мужчина пытается ухаживать за сильной независимой женщиной, которая совершенно не желает принимать его авансы? И насколько осложнится ситуация, если он с Ближнего Востока, а она с запада, и они принадлежат к совершенно разным культурам? В ролях — Алессандро Корбелли, Чечилия Бартоли, Ильдар Абдразаков, Эдгардо Роча. Продолжительность — 179 минут.

Стоимость билетов — от 850 руб. (16+)

Также в прокате — документальный фильм «Павильон на воде» (2023) режиссеров Стефано Крочи и Сильвии Сиберини. Лента посвящена венецианскому архитектору Карло Скарпе. Фильм демонстрируется на итальянском и японском языках с русскими субтитрами. Продолжительность — 77 минут.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

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Куда сходить еще

28 августа в 20:00 на сцене Red Buffet выступит Константин Маласаев — резидент Comedy Club, участник группы USB и телепроектов КВН, «Новые звезды в Африке», «Открытый микрофон».

Стоимость билетов — от 599 руб. (18+)

30 августа в 18:00 на стадионе «Фишт» состоится футбольный матч между командами «Сочи» и «Челябинск». Встреча пройдёт в рамках регулярного чемпионата. Для посещения мероприятия карта болельщика не требуется — организаторы уточняют: «Приходи без FanID». Стадион расположен по адресу: Олимпийский проспект, 15.

Стоимость билетов — от 200 руб. (0+)

29 августа в 11:00 в Зимнем театре пройдёт экскурсия «Тайны Зимнего театра: путешествие в мир искусства и истории». Ведущий специалист выставочного отдела Жанна Науменко проведёт участников по интерьерам театра, расскажет об истории здания и выставочной деятельности, а также покажет закулисье и партер.

Стоимость билетов — от 600 руб. (0+)

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