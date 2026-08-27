В Лазаревском районе Сочи мотоциклист погиб в массовом ДТП

ДТП произошло днем 27 августа на улице Армавирской в Лазаревском районе Сочи. Около 12:40 водитель автомобиля Toyota не уступил дорогу мотоциклу Yamaha, после чего произошло столкновение. Мотоцикл продолжил движение и столкнулся еще с тремя автомобилями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В результате аварии 28-летний водитель Yamaha погиб на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

В тот же день стало известно о другом смертельном ДТП в Краснодарском крае. На трассе М4 «Дон» возле станицы Саратовской в Горячем Ключе 46-летний водитель грузовика Renault Magnum не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с ехавшей впереди по правой полосе «ГАЗелью NEXT». Водитель Renault погиб до приезда скорой помощи. 31-летнего водителя «ГАЗели» госпитализировали с травмами.

По данным региональной Госавтоинспекции, за первое полугодие 2026 года на дорогах Краснодарского края зарегистрировали 2495 ДТП. В авариях погибли 267 человек, еще 2959 получили травмы.

Мария Удовик