В Сочи в рамках учений эвакуировали «пациентов» больницы №5

На территории городской больницы №5 в поселке Дагомыс прошли командно-штабные учения сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Участники отработали действия при ликвидации последствий аварии в медицинском учреждении, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По сценарию учений в больнице взорвалась емкость с кислородом. В результате частично разрушился корпус здания и начался пожар на втором этаже. Одновременно повреждение водопровода привело к поступлению большого количества горячей и холодной воды. В зоне пожара находились люди, поэтому потребовалась срочная эвакуация пациентов и сотрудников.

К больнице прибыли подразделения федеральной противопожарной службы, спасатели ЮРПСО, службы спасения Сочи и бригады скорой помощи. В ликвидации последствий также участвовали сотрудники сочинского филиала ПАО «Россети Кубань», предприятий «Сочигоргаз», «Водоканал» и «Водосток», управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской обороны. К учениям привлекли полицию и Росгвардию.

Всего в тренировке участвовали более 70 человек и 15 единиц специальной техники. Начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрий Зенцов сообщил, что учения позволили проверить взаимодействие всех задействованных служб при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в том числе техногенного характера.

Командно-штабные и тактико-специальные учения проводят по плану основных мероприятий администрации Сочи на 2026 год в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. В тренировках участвуют силы муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, городские аварийные службы, руководители и сотрудники предприятий и организаций города.

Мария Удовик