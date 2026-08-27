Елена Полынкина назначена замминистра финансов Свердловской области
Губернатор Свердловской области Денис Паслер утвердил руководителя отдела министерства финансов региона Елену Полынкину заместителем главы ведомства. По данным департамента информационной политики Среднего Урала, чиновница приступила к исполнению обязанностей в четверг, 27 августа.
Елена Полынкина
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
«В сфере обязанностей Елены Полынкиной станут вопросы доходной части бюджета, в том числе мобилизации доходных источников и снижения дебиторской задолженности, а также работы с долговой нагрузкой региона»,— пояснили в департаменте.
Госпожа Полынкина работает в свердловском минфине с 2010 года: в начале занималась вопросами финансового анализа и мобилизации доходов бюджета, контрольно ревизионной работой, в 2013-м возглавила отдел ведомства, который в том числе отвечал за снижение долговой нагрузки Среднего Урала. До работы в министерстве закончила Уральский политехнический институт (УПИ) по специальности «финансы и кредит», трудовой путь начала в органах внутренних дел.
Свердловский минфин с 2021 года возглавляет Александр Старков. С начала 2026 года в отставку ушли первый заместитель министра Светлана Климук (в связи с выходом на пенсию) и заместитель главы ведомства Эдуард Головырин (окончание срока действия служебного контракта). Новым первым заместителем министра был утвержден Владимир Поливьянов, заместителем главы ведомства — Алексей Медведев. Елена Полынкина стала седьмым заместителем Александра Старкова.