Свердловский минфин покинул второй заместитель министра за три недели

Заместитель министра финансов Свердловской области Эдуард Головырин ушел с занимаемой должности в связи с окончанием срока действия служебного контракта, рассказали «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики региона. Продлевать его с чиновником не стали.

Эдуард Головырин работал в свердловском министерстве финансов с 2011 года: прошел путь от сотрудника до начальника управления контроля в сфере закупок. В 2023 году был назначен заместителем министра, на посту курировал сферу финансового аудита, в том числе проверял реализацию государственных закупок на территории Среднего Урала.

Ранее, 26 января, об отставке заявила первый заместитель министра финансов региона Светлана Климук. В ведомстве пояснили, что чиновница ушла «на заслуженный отдых» — в областном минфине она проработала почти 40 лет. При участии госпожи Климук было сформировано 26 бюджетов Свердловской области.

Свердловский минфин с 2021 года возглавляет Александр Старков. После двух отставок в ведомстве продолжают работать пять заместителей министра: Ирина Уфимцева, Владимир Поливьянов, Наталья Вышегородская, Владимир Шахматов и Наталья Житникова.

Василий Алексеев