Владимир Поливьянов назначен первым замминистра финансов Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о назначении Владимира Поливьянова первым заместителем министра финансов региона. Он приступил к обязанностям 21 мая, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Владимиру Поливьянову 46 лет, он является кандидатом экономических наук. Его общий стаж в финансовой сфере составляет 23 года, из которых более 10 лет он посвятил работе в банковской отрасли. С 2018 года господин Поливьянов трудится в системе государственных финансов, занимая должность областного заместителя министра.

В его обязанности входит организация контроля за своевременным поступлением доходов в бюджет, а также мобилизация средств и взыскание дебиторской задолженности по неналоговым платежам. Кроме того, Владимир Поливьянов участвует в работе по совершенствованию и актуализации налогового законодательства Свердловской области.

Зимой пост первого заместителя министра финансов Свердловской области покинула Светлана Климук. В ведомстве пояснили, что чиновница ушла «на заслуженный отдых» — в областном минфине она проработала почти 40 лет. При участии госпожи Климук было сформировано 26 бюджетов Свердловской области.

Ирина Пичурина