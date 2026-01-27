Светлана Климук покидает пост первого замминистра финансов Свердловской области

Пост первого заместителя министра финансов Свердловской области покидает Светлана Климук, сообщили в региональном минфине. Сегодня, 26 января, последний день ее работы в этой должности.

Светлана Климук

Фото: Министерство финансов Свердловской области

В министерстве рассказали, что госпожа Климук уходит «на заслуженный отдых» — в областном минфине она проработала почти 40 лет. За период ее работы при участии Светланы Климук было сформировано 26 бюджетов Свердловской области.

«Профессионал, мужественно преодолевавший многочисленные финансовые и экономические кризисы, находивший блестящие решения, трепетно и уважительно защищающий деньги наших налогоплательщиков. Уникальный руководитель, который, десятилетиями занимая высокий пост, сохранил скромность, уважительное отношение к коллегам, независимо от их должности, открытость, готовность поддерживать и помогать»,— подчеркнули в региональном министерстве.

Ирина Пичурина