Алексей Медведев вновь назначен заместителем главы свердловского минфина
Заместитель директора Уральского института регионального законодательства Алексей Медведев утвержден заместителем министра финансов Свердловской области. Как следует из указа, подписанного губернатором Денисом Паслером, чиновник приступит к исполнению обязанностей с 3 марта 2026 года. «На посту он будет осуществлять финансовый контроль и контроль в сфере закупок»,— пояснили в департаменте информационной политики региона.
Алексей Медведев
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В ведомстве отметили, что Алексей Медведев уже работал заместителем главы свердловского минфина с 2013 года. На посту он курировал правовой отдел, отдел государственных закупок и бюджетной сметы. В июне 2023 года перешел в Уральский институт регионального права на должность заместителя директора.
Свердловский минфин с 2021 года возглавляет Александр Старков. Господин Медведев стал его шестым заместителем. Ранее, с начала 2026 года, ведомство покинули первый заместитель министра Светлана Климук (в связи с выходом на пенсию) и заместитель главы ведомства Эдуард Головырин (окончание срока действия служебного контракта).