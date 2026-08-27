Аэропорт Сочи работает в штатном режиме 27 августа

Аэропорт Сочи 27 августа работает в штатном режиме и обеспечивает выполнение суточного плана полетов. На прибытие запланировано 104 рейса, на вылет — 117. За сутки аэропорт планирует обслужить почти 37 тыс. пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / aeroaer Фото: https: / t.me / aeroaer

Обстановка в терминале остается спокойной. Все операции, включая регистрацию и посадку на рейсы, проходят в штатном режиме. Скоплений пассажиров в терминале нет.

Пассажирам рекомендуют перед поездкой в аэропорт заранее уточнять статус своего рейса у авиакомпании. Актуальные изменения также необходимо отслеживать по аудиообъявлениям в терминале, электронным табло и информационным экранам, а также на официальном сайте аэропорта Сочи.

Мария Удовик