Аэропорт Сочи работает в штатном режиме 27 августа
Аэропорт Сочи 27 августа работает в штатном режиме и обеспечивает выполнение суточного плана полетов. На прибытие запланировано 104 рейса, на вылет — 117. За сутки аэропорт планирует обслужить почти 37 тыс. пассажиров.
Фото: https: / t.me / aeroaer
Обстановка в терминале остается спокойной. Все операции, включая регистрацию и посадку на рейсы, проходят в штатном режиме. Скоплений пассажиров в терминале нет.
Пассажирам рекомендуют перед поездкой в аэропорт заранее уточнять статус своего рейса у авиакомпании. Актуальные изменения также необходимо отслеживать по аудиообъявлениям в терминале, электронным табло и информационным экранам, а также на официальном сайте аэропорта Сочи.