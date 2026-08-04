Экс-замначальника СКЖД вынесли приговор за хищение при ремонте Крымского узла

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) Константина Крята к трем с половиной годам колонии общего режима по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ», подсудимого арестовали в марте 2024 года по подозрению в хищении 600 млн руб. бюджетных средств, предназначенных для реконструкции Крымского узла дороги.

По версии следствия, в декабре 2021 года Крят, занимая должность председателя приемной комиссии, утвердил акт приемки работ по контракту на реконструкцию Крымского железнодорожного узла несмотря на то, что работы не были завершены, а их качество не соответствовало требованиям, указанным в документации.

Помимо основного срока, подсудимому на два года запрещено заниматься деятельностью в сфере строительства и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта.

Наталья Белоштейн