Цифровой комфорт: T2 усилил сеть в Ставропольском крае к началу делового сезона

T2 улучшил сетевую инфраструктуру в ключевых локациях Ставропольского края к началу осеннего сезона. Компания расширила территорию покрытия и модернизировала инфраструктуру в 7 городах и 9 районах региона. Особое внимание оператор уделил развитию сети в столице, крупных муниципалитетах и курортных агломерациях Кавказских Минеральных Вод – территориях, сочетающих высокую туристическую и деловую активность.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: magnic.com Фото: magnic.com

Развитие сети и расширение территории покрытия остаются приоритетным направлением работы T2 в Ставропольском крае. Оператор регулярно модернизирует инфраструктуру и увеличивает емкость сети для повышения качества мобильной связи в регионе даже в условиях внешних ограничений. Так, с начала 2026 года инженеры T2 обновили действующее оборудование, усилили покрытие, а также запустили новые базовые станции на территории 9 районов и 7 городов Ставропольского края.

Одним из ключевых направлений работы стало развитие сети в столице края и городах Кавказских Минеральных Вод – Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Минеральных Водах. Одновременно модернизация сетевой инфраструктуры прошла в Александровском, Андроповском, Грачевском, Кочубеевском, Курском, Нефтекумском, Новоалександровском, Советском и Шпаковском районах. Новые базовые станции были также установлены в Буденновске.

Отдельное внимание инженеры T2 уделили расширению покрытия в районе достопримечательностей и оздоровительных зон. Так, в Пятигорске оператор улучшил сеть вблизи термальных источников – Народных и Сероводородных ванн, а также у озера Провал, гротов Печорина и Лермонтова и популярных санаториев. Кроме того, Т2 возвел новые объекты связи на территории популярных локаций для прогулок и отдыха – парков Городской в Минеральных Водах, Победы в Ставрополе, Курортный в Железноводске, а также в центральной части Ессентуков.

Роман Житник, директор ставропольского филиала T2:

«Ставропольский край – регион с насыщенной деловой и общественной жизнью, который одновременно остается одним из крупнейших туристических центров страны. Здесь мобильная связь должна отвечать самым разным сценариям, поэтому мы развиваем инфраструктуру в регионе комплексно и непрерывно. Модернизация действующего оборудования, расширение покрытия и увеличение емкости сети позволяют нам создавать комфортную цифровую среду для абонентов. Для нас важно, чтобы наш клиент всегда мог пользоваться привычными сервисами, общаться с близкими, решать рабочие задачи и чувствовать себя уверенно в поездках по региону, не задумываясь о связи. Именно такой результат мы считаем главным ориентиром нашей работы».

Подключиться к T2 и оценить качество мобильной связи жители Ставропольского края могут любым удобным способом – в салонах связи или на сайте компании, а также через широкую партнерскую сеть. Новые и действующие абоненты могут также присоединиться к грандиозному розыгрышу подарков: среди еженедельных призов – смартфоны, гаджеты и полезные сертификаты, а в финале победитель получит гибридный автомобиль TANK 700 Edition One.

С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте Т2.

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