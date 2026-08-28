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Продажа объектов ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности комплекса объектов недвижимого имущества, по адресу: Ставропольский край, Петровский район, город Светлоград, промзона (далее – Объекты).

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Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

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Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Начальная цена продажи Объектов на Аукционе составляет 169 970 004, 72 руб. Величина повышения начальной цены продажи Объекта на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 8 945 195,23 руб.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер». Аукционная документация и иная информация размещаются на сайтах РТС-тендер и Недвижимость РЖД.

Дополнительную информацию об Объекте, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: 8 (863) 259-00-10.

ОАО РЖД
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