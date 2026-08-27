В Кабардино-Балкарии объем выпуска сельхозпродукции вырос на 2,3%

В январе-июле 2026 года объем продукции сельского хозяйства в Кабардино-Балкарии составил 30 млрд руб., что на 2,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы администрации республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

За семь месяцев хозяйства всех категорий произвели 71,5 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе — рост на 0,2% к уровню прошлого года. Производство молока увеличилось на 3,2% и достигло 314 тыс. т. Выпуск яиц составил 132,3 млн штук, что на 2,9% превышает прошлогодние показатели.

В растениеводстве продолжается уборочная кампания. Уже завершена уборка зерновых колосовых культур, сейчас аграрии ведут сбор овощей, картофеля, плодов и ягод. К заготовке урожая кукурузы земледельцы планируют приступить в сентябре.

Наталья Белоштейн