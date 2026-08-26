Зубошлифовальный прецедент

В Ростовской области суд взыскал по иску ООО «Комбайновый завод „Ростсельмаш“» с немецкого UniCredit Bank GmbH и российского АО «ЮниКредит Банк» солидарно 301,8 тыс. Евро в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату платежа, а также 507,7 тыс. руб. судебных расходов. Это аванс, который ростовский производитель перечислил немецкой компании за покупку зубошлифовального станка, но из-за санкций техника не доехала до России. Банк выступал гарантом сделки. Суд признал поведение группы компаний недобросовестным. Эксперты считают, что у АО «ЮниКредит Банк» есть все шансы обжаловать решение.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области полностью удовлетворил иск ООО «Комбайновый завод „Ростсельмаш“» к немецкому UniCredit Bank GmbH и российскому АО «ЮниКредит Банк» на 301,8 тыс. Евро солидарно. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Суть спора заключалась в том, что в 2021 году «Ростсельмаш» заключил контракт с немецкой компанией Liebherr Verzahntechnik GmbH на поставку зубошлифовального станка стоимостью 1 млн Евро. Покупатель перечислил аванс в размере 30% (301,8 тыс. Евро), а исполнение обязательств поставщика было обеспечено банковской гарантией, выданной UniCredit Bank GmbH.

В мае 2022 года продавец в одностороннем порядке отказался от поставки станка из-за санкционных ограничений. Ростсельмаш потребовал от банка выплаты по гарантии, но получил отказ: UniCredit Bank GmbH сослался на регламент ЕС № 833/2014, запрещающий транзакции с российскими юрлицами.

Истец попытался взыскать средства через немецкие суды. Однако Земельный суд Франкфурта-на-Майне отказал в удовлетворении иска с формулировкой: «Так как истцом является российская организация, то любые требования не будут удовлетворены». Апелляция в Высшем земельном суде также была отклонена: инстанция сочла дело «не имеющим принципиального значения» и не стала рассматривать жалобу по существу.

Это стало ключевым аргументом для обращения в российский арбитраж. Ростсельмаш сослался на ст. 248.1 АПК РФ, которая позволяет российским компаниям, пострадавшим от ограничительных мер, защищать свои права в отечественных судах, если доступ к правосудию за рубежом фактически заблокирован.

UniCredit Bank GmbH настаивал на прекращении производства, указывая, что спор уже рассмотрен германскими судами. Российский ЮниКредит Банк заявлял об отсутствии солидарной ответственности, подчеркивая, что является самостоятельным юрлицом и не участвовал в спорных отношениях.

Суд отклонил эти доводы. Во-первых, немецкие суды не рассмотрели дело по существу, ограничившись ссылкой на санкционный режим, что, по мнению арбитража, свидетельствует об ограничении доступа к правосудию. Во-вторых, суд установил, что оба банка входят в единую группу компаний под контролем материнской UniCredit S.p.A., имеют общий центр принятия решений и извлекают выгоду из деятельности в России. При этом структура группы позволяла уклоняться от исполнения обязательств, обособляя активы.

«Недобросовестность группы компаний UniCredit заключается в обособлении через АО “ЮниКредит Банк” российских активов таким образом, чтобы российские кредиторы не могли обратить на них взыскание», — отмечается в решении.

При принятии решения суд опирался на нормы ГК РФ о надлежащем исполнении обязательств, институте банковской гарантии, принципах добросовестности и солидарной ответственности Также была учтена сложившаяся судебная практика по схожим делам, где суды признавали солидарную ответственность участников группы за убытки, причиненные из-за санкционного уклонения от выплат.

Кроме того, арбитраж применил оговорку о публичном порядке: применение иностранного права, которое автоматически лишает российскую компанию права на судебную защиту, противоречит основам правопорядка РФ.

При принятии решения суд опирался на нормы ГК РФ о надлежащем исполнении обязательств, институте банковской гарантии, принципах добросовестности и солидарной ответственности Также была учтена сложившаяся судебная практика по схожим делам, где суды признавали солидарную ответственность участников группы за убытки, причиненные из-за санкционного уклонения от выплат.

Кроме того, арбитраж применил оговорку о публичном порядке: применение иностранного права, которое автоматически лишает российскую компанию права на судебную защиту, противоречит основам правопорядка РФ.

Решение Арбитражного суда Ростовской области не является прецедентным потому, что это суд первой инстанции, а решение может быть отменено вышестоящим судом, считает юрист Forward Legal Олесь Груздев. В качестве примера собеседник «Ъ-Ростов» привел дело Ситибанка.

«По нему Совкомбанк требовал взыскать убытки с американского CITIBANK N.A. солидарно с российским АО “КБ Ситибанк”. В рамках того спора ВС РФ отменил судебные акты нижестоящих инстанций и указал, что российский закон не устанавливает автоматической солидарности между иностранной материнской компанией и российским дочерним лицом»,— отметил эксперт.

По мнению Олеся Груздева, позиция Верховного суда является разумной и подход Арбитражного суда Ростовской области вызывает вопросы. То обстоятельство, что у Unicredit Bank есть дочернее общество в России, само по себе, не говорит и не может говорить о том, что оно действует недобросовестно. «Если отталкиваться от позиции ВС в деле Ситибанка, то у “ЮниКредита” есть хорошие шансы отменить решение АС Ростовской области в вышестоящих инстанциях»,— резюмировал юрист.

Наталья Белоштейн