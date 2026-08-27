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Жителя Ставрополья приговорили к семи годам за участие в террсообществе

Южный окружной военный суд признал жителя Ставропольского края виновным в участии в запрещенном в РФ террористическом сообществе и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

По данным ведомства, в 2018 году, отбывая наказание в колонии в Калмыкии за ранее совершенное преступление, фигурант добровольно вступил в ряды запрещенной организации.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн

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