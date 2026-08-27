Двое россиян пропали после наводнения на границе Непала и Китая

Двое россиян числятся пропавшими без вести после наводнения в уезде Гьиронг Тибетского автономного района КНР, сообщило посольство России. Местонахождение еще троих россиян устанавливается.

«Посольство оказывает содействие российским гражданам, находящимся в зоне бедствия. Прорабатываются варианты их эвакуации из региона, в том числе через Лхасу»,— уточнили в диппредставительстве.

Наводнение произошло 26 августа из-за схода снежно-каменной лавины со стороны Тибета. В Непале пропавшими без вести считаются как минимум 800 человек, погибли более 160. Посольство РФ в Непале говорило, что в районе бедствия были по крайней мере четыре российских гражданина.