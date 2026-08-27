На Ставрополье пять уголовных дел о дропперстве направили в суд

В Ставропольском крае направили в суд пять уголовных дел, возбужденных в отношении дропперов по ч. 3 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Георгиевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении пяти местных жителей, через счета которых прошли похищенные у пенсионеров деньги. По версии следствия, с сентября по декабрь 2025 года фигуранты за вознаграждение от 3 тыс. до 8 тыс. руб. передавали свои банковские карты мошенникам.

В сообщении ведомства отмечается, что обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы.

Константин Соловьев