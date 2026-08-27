Экспорт кондитерских изделий со Ставрополья превысил $14,8 млн с начала года

С начала 2026 года Ставропольский край поставил на экспорт 5,8 тыс. тонн кондитерских изделий. Объем поставок оценен в $14,8 млн. Об этом сообщает министр экономического развития края Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Всего за первое полугодие в регионе произвели 13,1 тыс. т сладостей. Кондитерскую продукцию в крае выпускают 60 предприятий. В отрасли занято около 1 тыс. человек. Ассортимент включает 250 наименований мучных, сахарных и шоколадных изделий.

География экспорта охватывает 19 стран, в их числе Узбекистан, Монголия, Китай, Турция, Казахстан и Ливия.

Ключевыми территориями по концентрации крупных кондитерских производств остаются Грачевский и Предгорный округа, а также города Невинномысск и Ставрополь.

Наталья Белоштейн