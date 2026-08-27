Жителя Ростова-на-Дону осудили на шесть лет за оправдание теракта

В Ростове-на-Дону осудили 58-летнего местного жителя, обвиняемого в оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

По данным правоохранителей, Вячеслав Гришин публично оправдывал в мессенджере Telegram теракт, совершенный разведкой Министерства обороны Украины против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Помимо этого, он положительно оценивал деятельность одного из украинских военизированных объединений.

Южный окружной военный суд признал Гришина виновным по ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к террористической деятельности) УК РФ и назначил ему шесть лет колонии общего режима. Ростовчанину также запрещено три года заниматься администрированием сайтов, страниц, форумов, чатов и групп в социальных сетях.

Приговор в законную силу не вступил.

Константин Соловьев