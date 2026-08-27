Промпроизводство в СКФО в первом полугодии сократилось на 1,3%

Промышленное производство в Северо-Кавказском федеральном округе по итогам января—июня 2026 года снизилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс промышленного производства составил 98,7%, следует из данных Северо-Кавказстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Снижение зафиксировано в трех регионах округа. На Ставрополье промпроизводство сократилось на 8,7%, в Ингушетии — на 5,5%, в Карачаево-Черкесии — на 2,3%.

В остальных субъектах СКФО промышленность выросла. Наиболее заметную динамику показала Северная Осетия — рост составил 21,2%. В Кабардино-Балкарии производство увеличилось на 10,3%, в Чечне — на 9,4%, в Дагестане — на 6%.

Наибольшее снижение в округе пришлось на добывающую промышленность. Ее индекс за шесть месяцев составил 90,3%. На Ставрополье добыча полезных ископаемых сократилась на 21,4%, тогда как в Северной Осетии выросла на 15%.

В обрабатывающей промышленности индекс по СКФО составил 97,4%. Лидером по росту также стала Северная Осетия — 32,8%. В Ингушетии производство в этом секторе снизилось на 13,8%.

Производство и распределение электроэнергии, газа и пара в округе, напротив, увеличилось на 5%. Наиболее заметный рост зафиксирован в Дагестане — на 23%, наименьший — в Северной Осетии, где показатель вырос на 6,4%.

В сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов производство в СКФО увеличилось на 1,2%. В Карачаево-Черкесии рост составил 41,2%, а в Дагестане показатель снизился на 8,9%.

Валерий Климов