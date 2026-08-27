На Дону ликвидировали производство поддельных учебников с ущербом в 65 млн рублей

Правоохранительные органы ликвидировали межрегиональную организованную группу, занимавшуюся производством и сбытом поддельной учебной литературы. Ключевым регионом преступной схемы стала Ростовская область: здесь располагались три из четырех выявленных подпольных типографий, четвертая находилась в Дагестане. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Летова / Коммерсантъ Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

Незаконное производство велось в промышленных масштабах — злоумышленники тиражировали учебные пособия, права на которые принадлежат АО «Издательство „Просвещение“». Сбыт контрафакта шел через крупные маркетплейсы и специализированные интернет-площадки. При этом цена поддельных книг была существенно ниже официальной, что объясняется использованием дешевых и потенциально опасных материалов: низкосортной бумаги и типографской краски.

В ходе оперативных мероприятий в Ростовской области, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Дагестан изъято 74 палеты с контрафактной продукцией — всего более 20 тыс. экземпляров поддельных книг, а также компьютерная техника и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Предварительный ущерб правообладателю оценивается более чем в 65 млн руб.

Задержаны 12 предполагаемых участников группы, все они дали признательные показания. Трем организаторам предъявлены обвинения, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Наталья Белоштейн