АИ-95 доступен на 28 АЗС Сочи

По состоянию на 09:00 27 августа в Сочи работают 52 автозаправочные станции. По данным топливных операторов, сжиженный газ доступен на 14 АЗС, бензин АИ-100 — на четырех, АИ-95 — на 28, АИ-92 — на 25, дизельное топливо — на 39 станциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На трех АЗС сети «Роснефть» топливо в приоритетном порядке предоставляют общественному транспорту, автомобилям экстренных, коммунальных и медицинских служб, а также транспорту учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность города. На этих станциях также принимают топливные карты и обслуживают инвалидов I и II групп.

Еще три автозаправочные станции «Лукойл» перевели на обслуживание экстренных служб.

Актуальную информацию о наличии топлива можно получить по многоканальной горячей линии 8 (862) 296-59-90 и в официальном чат-боте администрации Сочи. Сведения также размещают на информационных стендах автозаправочных станций, официальных сайтах и в приложениях «Роснефти», «Лукойла», «Газпромнефти», а также в сервисе «Яндекс Заправки».

Мария Удовик