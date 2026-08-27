В Сочи предупредили о трех учебных стрельбах 27 августа

В акватории морского порта Сочи 27 августа проведут учебные стрельбы. Их запланировали на 13:15, 17:15 и 23:10. Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО, согласно приведенным данным, перехватили и уничтожили 267 украинских беспилотников самолетного типа. Беспилотные летательные аппараты уничтожали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан и Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

На этом фоне в Краснодарском крае действует административная ответственность за съемку и распространение материалов, связанных с работой систем противовоздушной обороны, падением беспилотников и местами дислокации военных подразделений. Поправки утвердили на 72-й внеочередной сессии Законодательного собрания Краснодарского края.

Для граждан штраф за первое нарушение составляет от 1 тыс. до 3 тыс. руб. Для должностных лиц предусмотрено наказание от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

При повторном нарушении размер штрафов увеличивается. Для граждан он составляет до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для организаций — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Руководитель управления региональной безопасности администрации Краснодарского края Евгений Чупров пояснял, что введенная норма реализует поручение президента России. По его словам, она направлена на предотвращение распространения информации, по которой можно определить расположение военной техники, пунктов дислокации войск и последствия чрезвычайных происшествий.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко связывал принятие документа с продолжающимися попытками игнорировать действующие в регионе ограничения на съемку и публикацию подобных материалов.

Мария Удовик