Бензин АИ-92 отпускают на четырех АЗС в Новороссийске

По состоянию на 9:00 26 августа в Новороссийске топливо отпускают на 25 АЗС. АИ-92 доступен только на четырех заправках, АИ-95 — на 13, дизельное топливо — на всех 25 работающих АЗС. АИ-100 в наличии нет, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

На всех работающих АЗС по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей и не более 30, 40, 50 или 60 литров на одну машину.

«Роснефть». На АЗС на Мысхакском шоссе доступно ДТ, АИ-92 и АИ-95 — только для спецтранспорта и по топливным картам. На территории Цемдолины на улице Ленина (АЗС на выезде из города) есть АИ-92, АИ-95 и ДТ. В селе Кирилловка — ДТ, АИ-92 для спецтранспорта и АИ-95 по топливным картам. В поселке Верхнебаканском — ДТ.

«Лукойл». На проспекте Дзержинского есть ДТ, АИ-92 и АИ-95 — для спецтранспорта; с 12:00 планируется начать отпуск бензина для всех. На станции в Раевской — ДТ. В Цемдолине на улице Ленина на АЗС рядом с развязкой доступно ДТ, АИ-92 и АИ-95 — для спецтранспорта; с 12:00 планируется открыть отпуск бензина для всех. На АЗС на выезде из города — АИ-92, АИ-95 и ДТ. На Сухумском шоссе — все три вида топлива. В Глебовском — ДТ, АИ-92 и АИ-95 для спецтранспорта.

«Газпром». На АЗС в станице Натухаевской доступны АИ-92, АИ-95 и ДТ.

«Газпромнефть». На двух АЗС в селе Гайдук есть ДТ.

Rusoil. На АЗС в Цемдолине доступны АИ-95 и ДТ. Заправка работает до 23:00.

«Татнефть». На АЗС в поселке Верхнебаканском есть ДТ.

«Уфим-нефть». На всех АЗС доступны АИ-95 и ДТ, кроме четырех заправок в селе Владимировка — там отпускают только ДТ.

PNB. На АЗС в селе Кирилловка доступны АИ-95 и ДТ, АИ-92 — по топливным картам PNB. Ежедневно на заправке действует технический перерыв с 23:45 до 00:10. АЗС «Кристина». На улице Шиллеровской доступно ДТ.

Отдельно власти сообщили, что АЗС «Роснефть» в Цемдолине на улице Ленина рядом с развязкой, «Лукойл» на улице Суворовской и «Лукойл» в поселке Верхнебаканском отпускают топливо только спецтранспорту и по топливным картам. Жителей просят воздержаться от их посещения. Еще восемь АЗС временно не отпускают топливо.ожет меняться в течение дня.

Перебои с поставками топлива на юге России обострились в мае 2026 года, а к июлю дефицит распространился на ряд регионов. Среди причин власти называли рост сезонного спроса. В конце июля ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь начали вводить в разных регионах.

На Кубани перебои наиболее заметны на Черноморском побережье. Ограничения на отпуск топлива вводились в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи, а часть АЗС временно прекращала продажу бензина частным автомобилистам. В Новороссийске власти также сообщали о дефиците АИ-92 и АИ-95 при сохраняющейся доступности дизельного топлива на большинстве работающих АЗС.

По информации Reuters, для стабилизации внутреннего рынка власти ранее ограничили экспорт топлива, смягчили отдельные требования к качеству нефтепродуктов и начали наращивать импорт. При этом в августе продажи бензина на бирже снизились в среднем примерно на 20% относительно второй половины июля.

Анна Гречко