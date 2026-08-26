Никите Цзю не засчитали победу

С младшим сыном легенды отечественного бокса Константина Цзю — Никитой — случилась неприятность в очень важном поединке. Представляющий, как и сын старший — уже владевший чемпионским званием Тим, Австралию боксер в бою с соотечественником Беном Махоуни, в котором на кону стоял претендентский статус Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе (до 69,9 кг), был гораздо активнее и жестче оппонента, но положительного вердикта от судей не дождался. Итогом матча стала ничья, тем, кто переживает за Цзю, вряд ли показавшаяся справедливой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большую часть боя против Бена Махоуни Никита Цзю (справа) выглядел жестче и активнее, но победы так и не добился

Фото: Chris Hyde / Getty Images Большую часть боя против Бена Махоуни Никита Цзю (справа) выглядел жестче и активнее, но победы так и не добился

Фото: Chris Hyde / Getty Images

Центральной фигурой боя, состоявшегося в австралийском Бродбиче 26 августа, был спортсмен с фамилией, которая в боксе громко звучит уже три с половиной десятилетия. Знаменитой ее сделал Константин Цзю. Замечательный советский боксер-любитель, он после распада СССР отправился в Австралию, чтобы начать карьеру профессиональную. Получилась она выдающейся. Цзю даже удалось завоевать титул абсолютного, владеющего всеми значимыми поясами чемпиона мира.

Боксерами стали и оба его сына. Сын старший — Тимофей, чье имя в конце концов принялись сокращать до более понятного англоязычной аудитории Тим, несколько лет назад превратился в настоящую суперзвезду, а в 2023 году добрался до чемпионского звания в первом среднем весе. Правда, сразу после этого взлета он попал в полосу неудач. В 2024 году Тим Цзю проиграл Себастьяну Фундоре, расставшись со званием. Потом его жестоко побил россиянин Бахрам Муртазалиев. Потом еще раз не сложилось с Фундорой… Сейчас Тим Цзю упрямо пытается выбраться обратно к верхушке и кое-что у него получается. Например, в июле ему удалось справиться с известным американцем Эрролом Спенсом.

А пока Тим Цзю боролся со своими неприятностями, на авансцену вышел сын младший. Профессиональная карьера Никиты Цзю стартовала совсем недавно — всего-то четыре года назад, когда брат уже вплотную подобрался к чемпионскому званию, но до сих пор развивалась исключительно гладко: сплошные победы. Только январский бой с Майклом Зерафой признали не состоявшимся из-за травмы соперника. Но эта запись нисколько не подпортила послужной список Никиты Цзю, которому Международная боксерская федерация решила подарить шанс уже в ближайшее время подраться за свой чемпионский пояс. Он сейчас принадлежит британцу Джошу Келли, в январе одолевшему Муртазалиева. А чтобы шанс не упустить, надо было лишь пройти австралийца Бена Махоуни.

О том, как его по крайней мере до боя с носителем легендарной фамилии воспринимали эксперты профессионального бокса, неплохо рассказывает рейтинг представителей первого среднего веса от BoxRec. В нем Махоуни не входил и в первую тридцатку. Ну да, не проигрывал, но встречался исключительно с середняками. Вроде бы терпеливый, жесткий, однако никакими особенными талантами не обладает. А Никита Цзю в этой же классификации уже в десятке. По идее, никаких проблем у него возникнуть не должно.

Проблемы между тем возникли.

Пару раундов Никита Цзю никак не мог приспособиться к упрямо сидевшему в засаде и выстреливавшему редкими, но опасными наскоками Бену Махоуни, хорошо подготовившемуся к столкновению с соперником-левшой.

Результативность этих наскоков выразилась в том числе в крови, ручьем хлеставшей из рассечения над правым глазом Цзю.

Затем, однако, дела у него пошли куда веселее. В пятом раунде левая Цзю дважды впечатывалась в голову Махоуни так, что, казалось, до нокдауна недалеко. И после этого он в активности, в плотности ударов противника превосходил. Впрочем, и противник, не давая скучать, огрызался.

В общем, вырулило все к объявлению счета на трех судейских картах, который лишний раз продемонстрировал, какой же это субъективный и тонкий вид спорта — бокс. На одной карте Никита Цзю выиграл с почти подавляющим перевесом — 117:111. На второй было равенство — 114:114, которое поклонникам фаворита наверняка показалось слегка притянутым за уши: все-таки чисто визуально Цзю выглядел получше. Но на третьей-то выигрыш вообще достался Бену Махоуни — 115:113. Это означало, что официальным итогом поединка стала ничья, а претендентский статус так, по сути, и не разыгран.

Алексей Доспехов