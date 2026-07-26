Сын Константина Цзю перебоксировал бывшего чемпиона в трех версиях Эррола Спенса

Тим Цзю, сын легендарного Константина Цзю, одержал победу над бывшим обладателем поясов IBF, WBC и WBA Эрролом Спенсом. В 12-раундовом бою в промежуточном весе (до 72,5 кг) судьи отдали предпочтение австралийцу. Изначально лимит планировался в 71,6 кг, но американец не вписался в рамки, попросив увеличить вес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент боя Тима Цзю и Эррола Спенса

Фото: Brendon Thorne / Getty Images Момент боя Тима Цзю и Эррола Спенса

Фото: Brendon Thorne / Getty Images

Для 31-летнего Тима это 28-я победа в карьере (18 нокаутом) при трех поражениях. Для 36-летнего Спенса поражение стало вторым при 28 победах. Американец впервые вышел на ринг после трехлетней паузы — предыдущий бой он проиграл Теренсу Кроуфорду, упустив статус абсолютного чемпиона.

Тим Цзю выходит из непростого периода: после потери пояса WBO в бою с Фундорой и нокаута от россиянина Бахрама Муртазалиева в 2024 году он вернулся в Австралию, где одержал третью победу подряд. На счету Тима титулы чемпиона Азии, Тихоокеанского региона и стран Содружества.