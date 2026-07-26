Сын Константина Цзю перебоксировал бывшего чемпиона в трех версиях Эррола Спенса
Боксер Тим Цзю победил Эррола Спенса решением судей в бою в Сиднее
Тим Цзю, сын легендарного Константина Цзю, одержал победу над бывшим обладателем поясов IBF, WBC и WBA Эрролом Спенсом. В 12-раундовом бою в промежуточном весе (до 72,5 кг) судьи отдали предпочтение австралийцу. Изначально лимит планировался в 71,6 кг, но американец не вписался в рамки, попросив увеличить вес.
Момент боя Тима Цзю и Эррола Спенса
Фото: Brendon Thorne / Getty Images
Для 31-летнего Тима это 28-я победа в карьере (18 нокаутом) при трех поражениях. Для 36-летнего Спенса поражение стало вторым при 28 победах. Американец впервые вышел на ринг после трехлетней паузы — предыдущий бой он проиграл Теренсу Кроуфорду, упустив статус абсолютного чемпиона.
Тим Цзю выходит из непростого периода: после потери пояса WBO в бою с Фундорой и нокаута от россиянина Бахрама Муртазалиева в 2024 году он вернулся в Австралию, где одержал третью победу подряд. На счету Тима титулы чемпиона Азии, Тихоокеанского региона и стран Содружества.
Эррол Спенс, которого Тим Цзю победил единогласным решением судей, возвращался на ринг после продолжительной паузы и поражения от Теренса Кроуфорда, который в своей карьере выиграл все 41 бой, уничтожая в том числе Эррола Спенса. До этого у Спенса были пояса Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Карьера Тима Цзю, сына абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, после победы над Спенсом продолжает развиваться. Ранее Цзю-младший владел временным титулом чемпиона WBO, который получил в марте 2023 года после победы техническим нокаутом над Тони Харрисоном. Однако он потерял пояс WBO в бою с Себастьяном Фундорой в марте 2024 года, а также проиграл Бахраму Муртазалиеву в октябре 2024 года в поединке за пояс IBF, в котором Тим Цзю четырежды побывал в нокдауне.
Проигравший Тиму Цзю в мае текущего года Себастьян Фундора, был назван ESPN в числе тех, с кем Бахрам Муртазалиев смог бы сразиться после своей громкой победы над Цзю. Тогда Муртазалиев, которого до этого многие эксперты считали проходным чемпионом, показал себя очень сильным боксером и, судя по всему, отбил охоту другим соперникам с ним встречаться, отчего долго оставался без нового боя.