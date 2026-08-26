Подряды на вывоз мусора на Тамбовщине получили четыре местные фирмы за 3,4 млрд

Региональный оператор АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) подвел итоги электронных аукционов для поиска подрядчика по транспортировке твердых коммунальных отходов (ТКО). Общая сумма заключенных контрактов составила 3,4 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во всех случаях контракты были заключены по начальной цене. На участие в каждом аукционе была подана лишь одна заявка.

Два контракта на общую сумму 1,2 млрд руб. достались ООО «Агроресурс». Еще один крупный подряд достался местному ООО «Рассказовская экологическая компания» за 865,6 млн руб. Контракт за 810,5 млн руб. получило ООО «Экотехсервис». Наименьший по стоимости подряд достался ООО «Мастер» за 479,9 млн руб.

Согласно документации, вывозить ТКО необходимо с 1 сентября 2026 года по 30 июля 2028-го. Источник финансирования — собственные средства регионального оператора.

Зона обслуживания по всем договорам затрагивает Гавриловский, Инжавинский, Кирсановский, Мучкапский, Рассказовский, Уметский, Тамбовский, Бондарский, Сампурский, Знаменский, Мордовский, Петровский и Пичаевский, Жердевский, Ржаксинский, Токаревский и Уваровский округа, а также города Кирсанов, Котовск, Рассказово, Мичуринск и Уварово. Совокупный объем предполагаемой транспортировки составит 2,6 млн куб. м ТКО.

По данным Rusprofile, ООО «Агроресурс» зарегистрировано в Мичуринском районе в 2010 году. Владеет компанией Татьяна Борискина. Выручка общества в 2025-м составила 336 млн руб., а чистая прибыль — 8,2 млн руб. ООО «Рассказовская экологическая компания» зарегистрирована в Рассказово Тамбовской области в 2017-м. Владелец — Эдуард Курбатов. 2025 год общество закончило с выручкой 189 млн руб. и чистой прибылью 4,2 млн руб. ООО «Экотехсервис» зарегистрировано в Тамбове в 2020 году и принадлежит Михаилу Данилину. В 2025-м выручка компании достигла 280 млн руб., а чистая прибыль — 5,7 млн руб. ООО «Мастер» зарегистрировано в Мичуринске в 2012 году и принадлежит Альберту Сапельченко. Выручка общества в 2025-м составила 148 млн руб., чистая прибыль — 2 млн руб.

В середине июля губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что контроль над 100% акций ТСК региональное правительство может получить к 2029 году. Ранее он отмечал, что частная компания показала свою несостоятельность в качестве оператора по обращению с отходами.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в сентябре 2025 года в государственную собственность по решению суда перешли 48,5% акций ТСК, изъятых у структур осужденного за мошенничество экс-сотрудника ФСБ Евгения Свиридова. На тот момент регион уже владел 30% акций компании. Власти рассчитывали получить из государственной в региональную собственность пакет в 48,5% и стать мажоритарным собственником регоператора с долей порядка 78,5%, а затем увеличить ее до 100%.

Помимо прочего, тамбовские власти продолжают реализацию инвестиционного проекта по строительству экотехнопарка — полигона с мусороперерабатывающим предприятием. В июле «Ъ-Черноземье» сообщал об объявлении очередного конкурса на строительство объекта. Его победителем стало ставропольское ООО ПСК «Георгиевскстрой», которое контролирует Жирайр Мхоян. Контракт с компанией заключили за 439,16 млн при начальной цене 439,26 млн руб. Заказчиком выступало подконтрольное местному правительству ООО «Экотехнопарк Центральный». Летом 2025 года тамбовские власти отказались от строительства экотехнопарка по концессии с ТСК.

Подробнее о национализации ТСК — в материале «Ъ-Черноземье» «Тамбовщина вывезет сама».

Егор Якимов