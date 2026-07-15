Первышов: Тамбовская сетевая компания полностью отойдет государству к 2029 году

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в ходе отчета перед местной облдумой за 2025 год заявил, что на исправление допущенных «Тамбовской сетевой компанией» (ТСК, региональный оператор по обращению с отходами и крупнейший игрок местного коммунального рынка) ошибок и ее полную национализацию потребуется еще три года. Таким образом, контроль над 100% акций ТСК облправительство может получить к 2029 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Первышов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Евгений Первышов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Мы будем нести полную ответственность перед населением и не будем зависеть от характера и мнения или капризов того или иного физлица или юрлица, которое диктует нам условия. Органы госвласти должны взять полный контроль над коммунальным сектором»,— заявил господин Первышов.

Он также отметил, что ТСК сейчас находится «в предбанкротном состоянии». При этом, по мнению губернатора, допустить банкротства компании нельзя, так как ситуация в регионе будет «в тысячу раз хуже, чем в 2024 году».

«Ситуацию сильно запустили, но мы ее обязаны исправить»,— заключил Евгений Первышов.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в сентябре 2025-го господин Первышов рассказывал, что в государственную собственность по решению суда перешли 48,5% изъятых у структур осужденного за мошенничество экс-сотрудника ФСБ Евгения Свиридова акций ТСК.

На тот момент регион уже владел 30% акций, и власти рассчитывали получить из государственной в региональную собственность пакет в 48,5% и стать мажоритарным собственником регоператора с порядка 78,5%, а затем увеличить долю до 100%.

Подробнее о национализации ТСК — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов