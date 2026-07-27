Тамбовский экотехнопарк начнет строить ставропольская компания за 439 млн рублей

Победителем конкурса на начало строительства экотехнопарка «Центральный» в Тамбовской области стало ставропольское ООО ПСК «Георгиевскстрой», которое контролирует Жирайр Мхоян. Компания обошла одного участника торгов, снизив начальную стоимость договора на 100 тыс. руб. — до 439,16 млн руб. Это следует из итогового протокола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Всего на участие в конкурсе поступило три заявки: помимо «Георгиевскстроя», на подряд претендовали некое ООО «ПСК» и ростовское ООО «Частная буровая компания» Араика Бархияна. Ростовчан не допустили до участия в процедуре, поскольку уровень ответственности саморегулируемой строительной организации, в которую входит участник, ниже его ценового предложения. «ПСК» предлагала выполнить работы без дисконта.

По данным Rusprofile, ООО производственно-строительный кооператив «Георгиевскстрой» было зарегистрировано в Георгиевске Ставропольского края в октябре 2001 года. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 4 млн руб. 99,21% долей компании контролирует Жирайр Мхоян, 0,5% у Ивана (Владимировича) Пискунова, 0,25% у Луизы Арабян, по 0,02% у председателя кооператива Владимира Пискунова и у Армине Мхоян. Владимир Пискунов также единолично владеет ставропольским ООО «Техремонтсервис» с аналогичным видом деятельности. По итогам 2025 года кооператив выручил 156 млн руб. и получил 204 тыс. руб. чистой прибыли. 2024 год компания завершила с выручкой 362 млн руб. и убытком 14 млн руб. С 2011 года она выиграла 195 госконтрактов на 3,7 млрд руб. в сумме. Все пять крупнейших заказчиков зарегистрированы в Ставропольском крае.

Мощность комплекса должна составить 260 тыс. т ТКО в год. Под него отвели участок площадью 49,8 га в Дегтянском сельсовете Сосновского района. Работы требуется выполнить с даты заключения договора до 31 декабря 2026 года.

В рамках первого этапа строительства «Центрального» победитель должен обеспечить появление фундамента производственного корпуса для обработки поступающего объема отходов, первой карты полигона для их захоронения, пруда-накопителя фильтрата и участка накопления снега. Вторая очередь предусматривает планировочные, земляные и бетонные работы по возведению климатических камер.

Первый конкурс на создание экотехнопарка не состоялся из-за отсутствия заявок. Он предполагал больший объем работ по первой и второй очередям, а также — пятый этап. Начальная цена соглашения была в районе общей стоимости реализации проекта — 4,1 млрд руб.

В январе «Ъ-Черноземье» сообщал, что ППК «Российский экологический оператор» выделит на реализацию проекта 3,8 млрд руб. В середине июля тамбовский губернатор Евгений Первышов заявил, что у властей возникают сложности с получением кредита от Сбербанка на строительство комплекса. При этом работы все равно планируют начать в этом году.

Летом 2025 года тамбовские власти отказались от строительства экотехнопарка по концессии. Ее заключили в 2024 году с региональным оператором по обращению с ТКО АО «Тамбовская сетевая компания», но вскоре было решено строить объект силами региона через подконтрольное властям ООО «Экотехнопарк Тамбов».

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Мусору меняют хозяина».

Алина Морозова