Строительство тамбовского экотехнопарка подешевело в 9,4 раза, до 439 млн рублей

В Тамбовской области объявили новый конкурс на строительство экотехнопарка «Центральный», однако на этот раз начальная стоимость договора сократилась в 9,4 раза: с 4,1 млрд руб. до 439,3 млн руб. Заказчиком выступает подконтрольное местному правительству ООО «Экотехнопарк Центральный». Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно документации, мощность комплекса, как и ранее, должна составить 260 тыс. т ТКО в год. Под него отвели участок площадью 49,8 га в Дегтянском сельсовете Сосновского района. При этом, в отличие от предыдущих торгов, подрядчику не нужно выполнять пятый этап возведения экотехнопарка, предполагающий строительство «мощностей по утилизации отходов». Кроме того, заметно сократились объемы работ по первой и второй очереди.

Так, на предыдущих торгах в рамках первого этапа нужно было возвести производственный и административно-бытовой корпуса, два комплектных трансформаторных пункта, котельную, склад материально-технического обеспечения, заправочную площадку, аварийную емкость, бокс для ремонта спецтехники и дизель-генераторные установки. Также было предусмотрено строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, канализационных насосных станций, накопительных емкостей, блоков ультрафиолетового обеззараживания, пожарных резервуаров и насосных станций пожаротушения. В документации нового конкурса сказано, что победитель должен обеспечить появление фундамента производственного корпуса для обработки поступающего объема отходов, первой карты полигона для их захоронения, пруда-накопителя фильтрата и участка накопления снега.

Вторая очередь, согласно документации первого конкурса, предусматривала строительство навеса над площадкой дозревания, климатической камеры и канализационной насосной станции производственного стока, а также создание площадки временного хранения технического грунта. Теперь же вторая очередь предполагает только планировочные, земляные и бетонные работы по возведению климатических камер.

Проектную документацию в 2025 году разработало местное ООО «Техноэкос» Сергея Можарова. Работы требуется выполнить с даты заключения договора до 31 декабря 2026 года. Они будут профинансированы за счет средств субсидии ППК «Российский экологический оператор» в форме предоставления займа, а также собственных средств заказчика-концессионера.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 23 июля, итоги планируют подвести 26 июля. Предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

В январе «Ъ-Черноземье» сообщал, что РЭО выделит на реализацию проекта 3,8 млрд руб. Перед этим, летом 2025 года, тамбовские власти отказались от строительства экотехнопарка по концессии. Ее заключили в 2024 году с региональным оператором по обращению с ТКО АО «Тамбовская сетевая компания», но вскоре было решено строить экотехнопарк силами региона через подконтрольное властям ООО «Экотехнопарк Тамбов».

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова