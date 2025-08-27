Тамбовщина вывезет сама

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов заявил о планах взять под государственный контроль регионального оператора по обращению ТКО, получив не менее 75% акций Тамбовской сетевой компании (ТСК). По мнению господина Первышова, прежние частные собственники не справились с вывозом мусора. Регион уже владеет 30% компании и планирует увеличить долю для «полной ответственности за обращение с отходами». Ранее около 50% акций компании были изъяты у собственников по требованию Генпрокуратуры. Эксперты отмечают, что подобная форма управления позволяет реализовать инвестпланы, а изъятые ранее акции могут достаться региону безвозмездно.

Власти Тамбовской области рассчитывают получить почти полный контроль над региональным оператором по обращению с ТКО

Как отметил Евгений Первышов на планерке, переходный период может вызвать временные трудности, включая вопросы кредитования компании и незначительные финансовые просадки. При этом глава региона отметил, что в данный момент акции переходят в собственность РФ, после чего могут перейти к региону.

«Рассчитываем, что дальше их получим мы. Региональный оператор должен стать на 100% областным»,— подчеркнул врио губернатора, уточнив, что, по крайней мере, речь идет о 75% плюс 1 акция в государственной собственности для полного контроля.

Ключевой причиной необходимости национализации стала несостоятельность частных компаний, работающих в сфере обращения с отходами: по словам главы региона, «система с участием частных операторов по вывозу и захоронению мусора в Тамбовской области не работала».

«Поэтому приняли решение взять все управление на область и уже дальше заниматься — в рамках государственной политики»,— заявил господин Первышов. Он рассказал, что после получения контроля власти планируют строительство экотехнопарка стоимостью 4,3 млрд руб., который в 2019 году заявляла 7714993 ТСК, однако так и не реализовала. По первоначальным планам проект комплекса включал завод по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов мощностью 300 тыс. т в год и мусорный полигон мощностью 240 тыс. т в год. Объем инвестиций оценивался в 1,9 млрд руб. Объект планировалось построить к 2023 году в Сосновском округе, который граничил с Тамбовским районом. Сроки и параметры проекта неоднократно менялись. В июне региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Тамбовская сетевая компания» вышел из юрлица проекта строительства крупного экотехнопарка «Центральный».

В пресс-службе облправительства не смогли рассказать, когда планируется завершить процедуру передачи акций под контроль региона и какой именно механизм для этого будет использован. На официальный запрос «Ъ-Черноземья» на момент публикации ответа получено не было. Получить комментарий от и.о. гендиректора ТСК Андрея Ляшко не удалось — на телефонные звонки и сообщения в мессенджерах он не ответил.

Согласно отчету ТСК за 2024 год, уставный капитал компании составлял 93,4 тыс. акций, список владельцев не раскрывался. По данным «Спарк-Интерфакс», АО «ТСК» зарегистрировано в 2005 году в Тамбовской области. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Уставный капитал — 9,3 млн руб. Исполняющий обязанности генерального директора с августа 2025 года — Андрей Ляшко. С 2022 года до мая 2025 года руководил АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области». Новое назначение связано с переходом контроля над регоператором к государству после изъятия акций по решению суда.

На 2015 год (последние доступные данные) министерству имущественных отношений и госзаказа Тамбовской области принадлежало 24,91% акций ТСК, еще 74,50% — ООО «Трансэнергетическая компания», которое было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее в 2018 году. Выручка АО в 2024-м составила почти 5 млрд руб., убыток — 487,5 млн руб.

В июне 2025 года по иску Генпрокуратуры 45,3 тыс. акций Тамбовской сетевой компании (48,5% от общего количества) были изъяты в доход государства у Наталии Крапивиной, Владислава Сысоева и Андрея Шмакова. Предприниматели занимали должности в структурах, подконтрольных экс-сотруднику ФСБ Евгению Свиридову, осужденному в конце 2024 года на семь лет колонии за мошенничество в особо крупном размере.

Отметим, что в Черноземье уже есть случаи, когда регион через юридическое лицо выполняет функции регоператора. В Белгородской области это ООО «Центр экологической безопасности», который заключает договора на сбор и вывоз ТКО с подрядчиками. 100% долей компании принадлежит министерству имущества Белгородской области.

По мнению генерального директора юридической компании Enterprise Legal Solutions Анны Барабаш, акции могут быть переданы региону «даже на безвозмездной основе». «48,5% акций компании изъяты у предыдущих собственников в пользу государства. В этом случае Росимущество проводит оценку полученного имущества, инвентаризацию и выставляет на торги. Но при наличии распоряжения актив может быть передан в том числе и субъекту федерации»,— пояснил эксперт.

«Это федеральный тренд, некоторые регоператоры-частники не отвечают современным вызовам и запросам общества,— считает глава общественной организации «Российское экологическое обществе» Рашид Исмаилов.— Экономика замкнутого цикла требует инвестиционной активности от игроков рынка и государственного подхода. Как показывает практика, под госуправлением задачи реформы чистоты решаются гораздо эффективнее».

Кандидат биологических наук, старший сотрудник Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Президентской академии (бывшая РАНХиГС) Александра Авдонина подчеркнула, что в дальнейшем право собственности может вновь изменится.

«Причиной концентрации активов у региона может быть необходимость мобилизовать ресурсы и усилия для реализации крупного инвестиционного проекта, а также реализация политики субъекта в сфере обращения с отходами, особенно в кризисные моменты. Регоператором может стать юридическое лицо любой организационно-правовой формы. В начале становления института регоператоров, а также при внеплановом уходе их с рынка есть примеры, когда регоператорами становились МУПы, ГУПы, некоторые из них потом акционировались»,— отметила госпожа Авдонина.

