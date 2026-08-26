Продажа готовых ателье в Краснодарском крае выросла за год на 86%

В июне 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес покупателей к готовому бизнесу в сфере ателье в Краснодарском крае вырос в 2,6 раза. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе платформы «Авито». По данным компании, вслед за спросом увеличилось и предложение: число объявлений о продаже таких объектов выросло на 86%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Средняя стоимость такого бизнеса составляет около 400 тыс. руб. Как правило, в продажу выставляются уже работающие ателье по ремонту и пошиву одежды, включая услуги по подгонке вещей по фигуре, замене фурнитуры и индивидуальному пошиву»,— рассказали в Авито.

Владелец краснодарского ателье «Шелковый карп» Татьяна Карпенко считает, что рост числа объявлений о продаже готовых ателье говорит о тенденции собственников объектов избавиться от убыточных активов. «Тенденция к продаже ателье как готового бизнеса прослеживается. Причина одна и она на поверхности: данная сфера деятельности перестает приносить прибыль, и собственники пытаются избавиться от убыточных активов»,— говорит эксперт рынка.

Госпожа Карпенко также отмечает, что цена готового ателье составляет плюс-минус 400 тыс. руб. и складывается из стоимости оборудования — прямострочной машины, утюга, парогенератора и другого оборудования, необходимого для функционирования небольшого ателье формата «у дома». В эту же цену, по словам участницы рынка, входят запас фурнитуры и других расходных материалов, которые необходимы на каждый день.

«В сочетании "ремонт и пошив" удовлетворяются все запросы потребителя в ателье. К примеру, человеку всегда необходимо будет подшивать брюки. Он же не будет сам этим заниматься, покупать иголку с ниткой, а просто придет в ателье и попросит сделать это профессионала. То же самое касается потребности зашить какую-то образовавшуюся на одежде прореху.

Достаточно популярна и приносит владельцам ателье хороший доход подгонка по фигуре. Наш южный регион славится красивыми и эффектными барышнями, но, как правило, изделия, которые приобретаются, изготавливаются словно на условно-пропорциональную фигуру, поэтому, чтобы подчеркнуть свои достоинства, многие пользуются услугами ателье»,— рассказала Татьяна Карпенко.

Также она рассказала о трендах на рынке ателье в Краснодарском крае в частности и России в целом, о влиянии санкций на рентабельность бизнеса и стоимость услуг, а также о том, как дешевый товар с маркетплейсов лишает людей вкуса красиво одеваться.

Полный текст интервью с владелицей ателье «Шелковый карп» читайте в рубрике «Review. Юг России».

Василий Хитрых