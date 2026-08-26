«Всегда будут неординарные люди, которые не захотят одеваться как все»

В июне 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес покупателей к готовому бизнесу в сфере ателье в Краснодарском крае вырос в 2,6 раза. Такие данные «Review. Юг России» сообщили в пресс-службе компании «Авито». По данным сервиса, число объявлений о продаже таких объектов выросло на 86%. Средняя стоимость такого бизнеса составляет около 400 тыс. руб. Как правило, в продажу выставляются уже работающие ателье по ремонту и пошиву одежды, включая услуги по подгонке вещей по фигуре, замене фурнитуры и индивидуальному пошиву. Владелец краснодарского ателье «Шелковый карп» Татьяна Карпенко рассказала в интервью «Review Юг России» о причинах падения рентабельности бизнеса, как санкции ударили по стоимости услуг и почему засилье дешевых изделий с маркетплейсов портит вкус молодых людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Татьяны Карпенко Фото: из личного архива Татьяны Карпенко

— В чем, по вашему мнению, причина роста числа объявлений о продаже ателье в Краснодарском крае?

— На мой взгляд, рост числа объявлений о продаже объектов на 86% год к году может объясняться статистическими нюансами: допустим, год назад в продаже было два ателье, а теперь — десять. Конкретно эта цифра — еще не показатель состояния дел. Но тенденция к продаже ателье как готового бизнеса прослеживается. Причина одна и она на поверхности: данная сфера деятельности перестает приносить прибыль, и собственники пытаются избавиться от убыточных активов.

— Средняя стоимость такого бизнеса составляет около 400 тыс. руб. Насколько, по-вашему, цена соответствует действительности? Из чего складывается стоимость?

— Я думаю, что цена соответствует действительности. Она складывается из стоимости оборудования. Поскольку после введения санкций изменилась логистика поставок, изменились и цены. Соответственно, как раз 400 тыс. сегодня — это стоимость необходимых машин для функционирования небольшого ателье «у дома». Это прямострочная машина, утюг, парогенератор и другое оборудование. Плюс запас фурнитуры и других расходных материалов, которые необходимы на каждый день.

— Как правило, на продажу выставляются уже работающие ателье по ремонту и пошиву одежды. Насколько сегодня это востребованный сервис?

— В этом сочетании — ремонт и пошив — можно удовлетворить все запросы потребителя в ателье. К примеру, человеку всегда необходимо будет подшивать брюки. Он же не будет сам этим заниматься, покупать иголку с ниткой, а просто придет в ателье и попросит сделать это профессионала. То же самое касается потребности зашить какую-то образовавшуюся на одежде прореху.

Достаточно популярна и приносит владельцам ателье хороший доход подгонка по фигуре. Наш южный регион славится красивыми и эффектными барышнями, но, как правило, изделия, которые приобретаются, изготавливаются словно на условно-пропорциональную фигуру, поэтому, чтобы подчеркнуть свои достоинства, многие пользуются услугами ателье.

— Какие тренды на рынке вы можете отметить? Растет ли количество заказов в ателье? Как меняется с годами структура заказов?

— Судя по тому, что такое количество бизнеса продается, можно делать выводы. Да, к сожалению, количество заказов не растет, и это лето показало четкую тенденцию к снижению объемов. Причину я вижу в том, что услуги ателье не являются первостепенными и крайне необходимыми. Покупательная способность населения падает, доходы не растут, поэтому очевидно, что люди тратят деньги на товары первой необходимости. А услуги, которые оказывают портные в ателье, они пытаются решить своими силами.

Но, однако же, праздничные события и различные мероприятия никто не отменял. Поэтому всегда требуется подгонка платьев выпускницам школ, вузов и даже детских садов. Сейчас вот дети пойдут в школу — эта пора, как правило, также обеспечивает ателье ростов заказов на подгонку школьной формы.

Еще пару-тройку лет назад работу ателье обеспечивали новогодние праздники. Были очень популярны фотосессии, костюмы для которых шились на заказ, создавались какие-то парные образы. Сегодня проще взять костюм в аренду, напрокат, чтобы и деньги сэкономить, и в дальнейшем не хранить эти вещи.

— Как рост популярности маркетплейсов отразился на рентабельности частных ателье? Пострадали ли малые ателье от обилия дешевых товаров?

— Не все маркетплейсы предлагают дешевые и некачественные товары. Есть площадки, которые имеют широкую линейку разнообразных брендов. Но здесь есть один нюанс. С одной стороны, онлайн-покупки стали доступными и позволяют человеку принять взвешенное решение, а с другой — участились импульсные покупки. Дело в том, что, приобретая товар на маркетплейсах, люди совершают примерку в течение небольшого времени, они не успевают оценить, как, допустим, платье сидит на фигуре и с чем они его будут носить. Курьер ждет, когда примерка закончится, потому что время лимитировано. Человеку вроде бы нравится вещь, он ее покупает, а потом обнаруживает какие-то недостатки, а исправить их — это уже работа для ателье. Что для нас, как владельцев бизнеса, безусловно хорошо и обеспечивает загрузкой.

Что касается насыщения рынка доступной одеждой, которая отвечает острым микротрендам, то, к сожалению, мы все это наблюдаем. Я ежедневно вижу молодых людей, которые одеты в какие-то черные бесформенные брюки и футболки. И вроде бы для них это сейчас кажется модным, они, как говорится, «не парятся» по поводу внешнего вида.

— А раньше «парились»?

— Раньше, да, «парились». Когда-то молодые барышни приходили в ателье, чтобы создать себе неповторимый и только для них характерный образ. Потом они приводили своих детей, чтобы подготовить их в школу. Дальше следовал образ на выпускной, на свадьбу и так далее. И сегодня именно те дети, которые наблюдали, как их мамы подшивают свои платья, совершенно по-другому, серьезно и с интересом относятся к своему внешнему виду.

Что касается этой так называемой «фастфуд-одежды», то ее стало много, ее легко приобрести, и она достаточно доступная. Но, к сожалению, она достаточно низкого качества. И, с одной стороны, для ателье это вроде бы даже хорошо, так как должно увеличивать количество работы, но с другой, когда человек приходит и выясняет, что стоимость услуги равна половине стоимости изделия, конечно же, отказывается и пытается решить вопрос своими силами.

— Кто сейчас типичный клиент ателье?

— Скорее, самый частый клиент ателье — это взрослая, самостоятельная и обеспеченная женщина. Как правило, замужняя. Кроме своей одежды, она также приносит детские вещи, вещи мужа. Это женщина, которая беспокоится о своем внешнем виде, которая хочет продлить срок службы вещей, которая разбирается в качестве материалов. Либо же это шопоголик в хорошем смысле этого слова. Есть клиенты, которые получают удовольствие от траты денег на одежду, они увлечены дизайном, увлечены стилизацией одежды. На мой взгляд, шопоголизм в одежде — это один из способов реализовать свой творческий потенциал.

— А мужчины в меньшей степени являются клиентами ателье?

— Мужчины тоже являются клиентами ателье, но это, как правило, те мужчины, которые очень организованы, для которых важен порядок, и порядок именно в вещах. Такие клиенты будут, допустим, подшивать брюки не в магазине, в котором они их приобрели (хотя многие магазины предоставляют такие услуги подгонки бесплатно), а непосредственно у опытного мастера в ателье. Они находят профессионала, которому доверяют, доверяют его вкусу и в дальнейшем идут с ним по жизни, принося дорогостоящие покупки, чтобы изделие идеально село на его фигуру либо отвечало требованиям мероприятия или дресс-коду компании. Это подгонка мужских костюмов, жилетов и рубашек, укорачивание, вышивание и прочее.

Еще клиентами ателье являются увлеченные мужчины, которые занимаются реконструкцией, косплеем. Достаточно часто обращаются люди творческих увлечений.

— Как на бизнесе ателье, а также на качестве и стоимости товара отразились санкции? Работает ли в сфере легкой промышленности импортозамещение?

— Сейчас уже не так остро ощущается эффект от санкций, как это было в 2022 году. И магазины, и ателье уже адаптировались. Но поначалу было очень сложно. Резко увеличилась стоимость фурнитуры, игл и материалов. Сегодня логистика уже перенастроилась с Европы на Турцию, Индию, Узбекистан, Белоруссию и другие страны. Но, к сожалению, стоимость не вернулась к своему предыдущему уровню. Мы, естественно, вынуждены закладывать стоимость комплектующих в стоимость услуги.

Конечно, исчезли европейские бренды. Всегда ценилось итальянское качество, качество итальянской фурнитуры и ткани. Но прошло время, и сейчас появился товар, по качеству даже порой превосходящий европейский. Отечественный производитель пока не дорос даже до китайского и индийского, но легкая промышленность в нашей стране никогда не была приоритетной отраслью.

Хотя, если закрыть границы, одеть и обуть себя мы сможем полностью. Но, к сожалению, полноценно стать конкурентом Китая, Турции и Индии отечественной легкой промышленности не под силу. Но думаю, что сейчас и не стоит такая задача. Российский рынок насыщен, людям есть во что одеться.

Давайте не будем забывать, что население мира неоднородно, и в каждой стране свои антропометрические данные. Допустим, то, что удобно в Корее и в Китае, совершенно невозможно представить на высоких российских мужчинах. То же можно сказать и про турецкие изделия, которые на размер-полтора не соответствуют российскому размерному ряду. Необходим индивидуальный подход, а это уже работа профессионалов в ателье.

— Будут ли нуждаться люди в услугах ателье через, допустим, десять или двадцать лет?

Я считаю, что ателье никуда не денутся, потому что всегда люди будут испытывать потребность в творческом проявлении себя. Очень много людей не довольствуются изделиями, которые изготавливает тот или иной бренд, многие хотят носить на себе что-то штучное, нишевое, воплощать свои фантазии и свои идеи. Вряд ли современное поколение на уроках технологии научится подшивать брюки так же качественно, как их мамы и бабушки.

Раньше женщина в силу экономических причин должна была решить эти проблемы самостоятельно: пошить новогодний костюм за ночь, сшить ребенку в садик костюм гномика и прочее. Сейчас мама просто приходит в ателье. Причем редкая мама покупает эти вещи на маркетплейсах, потому что это же единственный раз случается с ее ребенком. Это чудо первого 1 сентября или чудо прощального школьного вальса. Кроме того, я считаю, всегда будут неординарные люди, которые не захотят одеваться,как все. Поэтому ателье у дома — неискоренимы.

Беседовал Дмитрий Михеенко