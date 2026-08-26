Интерес к Сириусу на бархатный сезон вырос на 37%

Сириус вошел в тройку самых популярных российских направлений для поездок в бархатный сезон 2026 года. Как рассказали «Ъ-Сочи» в сервисе «Отелло», на Сириус приходится третья по объему доля бронирований на период с 1 сентября по 11 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

Лидером по объему бронирований стал Санкт-Петербург, на который приходится 18% всех заказов на рассматриваемый период. Второе место заняла Москва, третье — Сириус. Далее в пятерку вошли микрорайон Адлер в составе Сочи и Владивосток. В десятку также попали Казань, Эстосадок в составе Сочи, Нижний Новгород, Сочи и Калининград.

В Сириусе путешественники в среднем планируют провести пять ночей. Это максимальный показатель среди десяти наиболее востребованных российских направлений. Для сравнения, средняя продолжительность бронирований в топ-10 составляет четыре ночи, а меньше всего — две ночи — путешественники планируют проводить в Нижнем Новгороде. Самым доступным по стоимости проживания направлением среди первой десятки стал Адлер: средняя цена одной ночи там составляет 5,7 тыс. руб.

По сравнению с прошлым годом структура популярных направлений изменилась. В 2025 году первое место занимала Москва, а в пятерку входила Казань. В 2026 году ее место занял Владивосток. Наиболее заметно среди десяти лидеров вырос интерес к Санкт-Петербургу: доля бронирований проживания увеличилась на 54% год к году. В Сириусе рост составил 37%, во Владивостоке — 36%.

Зарубежным лидером на бархатный сезон остается Турция. На нее приходится 2,4% всех бронирований на рассматриваемый период. В пятерку также входят Беларусь, Узбекистан, Таиланд и Армения. Годом ранее в этот список входили Казахстан и Грузия вместо Таиланда и Армении.

Среди 50 наиболее популярных направлений дешевле всего проживание обходится в Лазаревском в составе Сочи и Барнауле. Средняя стоимость ночи там не превышает 4 тыс. руб. В Минеральных Водах, Махачкале, Томске, Владикавказе, Иркутске, Челябинске и Горно-Алтайске этот показатель составляет менее 5 тыс. руб.

Наиболее заметно среди бюджетных направлений вырос интерес к Благовещенску и Горно-Алтайску. Доля бронирований в этих городах увеличилась на 148% и 129% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Лазаревском рост составил 73%, в Иркутске — 26%, в Махачкале — 25%.

В «Отелло» отмечают, что активная фаза продаж еще продолжается, поэтому распределение направлений в рейтингах может измениться. Годом ранее 70% бронирований на аналогичный период совершили в течение недели до начала проживания: 30% приходилось на заказы за один-три дня, 27% — на бронирования в день заезда и 13% — на период за четыре-семь дней до начала проживания.

Мария Удовик