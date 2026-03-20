С 1 сентября в российских школах введут курс «Моя семья» для учеников младших классов. Среди тем, заявленных в программе, — «Историческая память», «Любовь к Родине», «Крепкая семья». По утверждению авторов-разработчиков, занятия будут факультативными. Школьники вместе с родителями сами решат, посещать классы или нет.





Учителя и директора школ рассказали “Ъ FM”, как они относятся к введению нового курса:

Учитель русского языка и литературы Артем Гусев: «Главное — разработать качественные пособия, а также мотивировать рассказывать про семью такого педагога, которому хватит на это личностного потенциала. У нас часто эксперты в построении крепкой семьи — это одинокие учителя. Правильнее будет, если школа выберет одного педагога с позитивным личным опытом и психологической закалкой». Учитель музыки Елена Спицына: «Для учителей начальной школы это будет очередная нагрузка. Каждый год у нас вводится какая-то внеурочная деятельность. Если раньше это были подготовка к экзаменам и кружки, нацеленные на учебу, то сейчас появилось очень много курсов патриотического воспитания. Ждем, что будет дальше». Директор московской школы №109 Евгений Ямбург: «Нельзя же просто сказать: "Давайте всех построим в колонну по четверо и поведем в светлое будущее". Курс рекомендуется, и директора школ его введут. Но любая обязаловка будет вызывать обратную реакцию. Детей надо заинтересовать, показать, как это здорово на самом деле. Например, провести конкурс проектов, где ребенок расскажет о своей семье: были ли в ней герои Великой Отечественной войны, а может, даже меценаты, которых, к сожалению, выгнали за пределы советской России».

С 2024 года в российских школах проводится урок «Семьеведение». Пока он остается факультативным. Программа разделена на две части: первую проходят с 5-го по 7-й классы, вторую — с 8-го по 9-й.

Николай Малышев