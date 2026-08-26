Суд в Ростове приобщил прокуратуру к делу о ЖК «Подсолнух» в Адыгее

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение жалобы на решение о праве на участок земли под жилой комплекс «Подсолнух» — многолетнего долгостроя в поселке Яблоновский Республики Адыгея. Об этом сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ООО СЗ «Гринтэк» Фото: предоставлено ООО СЗ «Гринтэк»

Изначально застройщик планировал построить на земельном участке в 6 соток два дома на 134 квартиры. Проект завершен не был из-за ряда нарушений, а председатель ЖСК «Подсолнух» Александр Сервицкий в 2017 году Тахтамукайским районным судом был осужден по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 159 УК РФ).

Предметом судебных разбирательств стало право собственности на земельный участок, так как дома не были застроены и зарегистрированы. Финансовый управляющий в настоящий момент пытается включить его в конкурсную массу для закрытия долгов перед кредиторами (по участку выступает Налоговое управление), а инвесторы — спецзастройщик «Гринтэк» и Сергей Бычков, — ставшие на сторону пайщиков, пытаются оспорить решенное судом такое право.

В частности, представители господина Бычкова указывают на отказ Александра Сервицкого от этой собственности в пользу пайщиков еще в 2016 году и наличии реальной возможности погасить долги без продажи участка. Сторона финуправляющего в своем слове отметила, что земля была оформлена на Александра Сервицкого в качестве физлица, а не на юрлицо «ЖСК». Кроме того, судебный акт о передачи так и не был исполнен, а право собственности до процедуры банкротства ни пайщиками, ни Сергеем Бычковым не были оформлены. В свою очередь представители инвесторов отмечают, что полностью зарегистрировать право оказалось невозможным из-за наложенных ограничений.

В рамках заседания суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об приобщении к делу. Дальнейшее рассмотрение отложено на 16 сентября.

Подробнее о ходе и причинах разбирательства — в материале «Пайщики получили под дых».

Константин Соловьев