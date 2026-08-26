МИД РФ: Запад шантажирует Армению в ситуации с Южно-Кавказской железной дорогой

МИД России отреагировал на предложение премьера Армении Никола Пашиняна продать право концессии на армянские железные дороги третьему государству. В МИДе считают, что инициатива армянской стороны вызвана шантажом со стороны стран Запада.

По версии российского министерства, от Армении требуют «устранить российский фактор» в транспортной сфере, а взамен обещают в том числе многомиллионные инвестиции. «С учетом того, что ранее вопрос передачи кому-либо концессии не ставился, с высокой долей вероятности можно предположить, что армянское руководство просто-напросто шантажируют»,— заявили в МИД РФ (цитата по «Интерфаксу»).

Как утверждают в МИД России, аргументы Армении о том, что российская концессия не позволяет республике стать участником логистических инициатив, «абсолютно не соответствуют действительности». Привести контрдоводы «армянская сторона затрудняется», добавили в министерстве.

Компанией «Южно-Кавказская железная дорога», которая управляет железнодорожной системой Армении по концессионному соглашению, владеет ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). РЖД и Армения подписали это соглашение в 2008 году на 30 лет, было предусмотрено продление еще на 10 лет. Никол Пашинян уже несколько раз высказывался о возможном разрыве соглашения: продаже концессии третьей стране или обращении в арбитраж.

Подробности — в материале «Ъ» «Армения переходит дорогу РЖД».