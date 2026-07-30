Пашинян допустил обращение в арбитраж по вопросу управления «дочкой» РЖД

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил обращение в международный арбитраж в случае, если не удастся мирно урегулировать ситуацию вокруг Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД), находящейся в концессионном управлении у «дочки» РЖД. Об этом господин Пашинян сообщил на брифинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По словам армянского премьера, Ереван должен иметь право использования железной дорогой так, как считает целесообразным. «Мы хотим решить вопрос по-дружески. В любом случае, он будет решен. Возникнут разногласия — потом обсудим в арбитраже»,— сказал Никол Пашинян журналистам. От обсуждения продажи российской концессии на армянские ж/д он отказываться не собирается.

Действующее в Армении ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» — 100%-я дочерняя структура РЖД. ЮКЖД управляет системой ж/д транспорта Армении на основе концессионного соглашения между российской компанией и республикой от 2008 года. В феврале господин Пашинян предлагал России продать концессию дружественной обоим государствам стране, например, Казахстану, ОАЭ или Катару. Позднее он говорил, что вести подобные переговоры без РФ Армения не будет.