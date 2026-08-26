В Сочи обновят разметку и знаки у 168 образовательных учреждений

В Сочи перед началом учебного года завершают обновление пешеходных переходов, дорожных знаков и разметки возле образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

За семь месяцев 2026 года на улично-дорожной сети Сочи в государственную статистическую отчетность включили 291 ДТП. Это на 16,1% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом число аварий с тяжелыми последствиями выросло на 40,7%. Также в городе увеличился детский дорожный травматизм.

Перед 1 сентября в Сочи обновляют дорожную инфраструктуру рядом со школами, детскими садами и социальными учреждениями. На муниципальных дорогах в районе 168 образовательных учреждений уже обновили пешеходные переходы, нанесли более 3700 кв. м горизонтальной разметки, заменили 50 метров ограждения и обновили дорожные знаки. Работы планируют полностью завершить к 1 сентября.

В районе гимназии №9 на Курортном проспекте обустроили новый пешеходный переход со светофорным объектом. На улице Красноармейской установили искусственные дорожные неровности. Еще четыре таких объекта планируют установить возле школ №14 и №4.

На заседании также обсудили меры против хаотичной парковки на федеральной трассе А-147 — обходе Сочи. На участке установят знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор», а также знаки «Стоянка запрещена» с ограничениями для грузового транспорта и прицепов. Кроме того, нанесут горизонтальную разметку. Эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей на обходе Сочи усилят.

Комиссия рассмотрела изменение схемы движения на улице Островского на участке от улицы Карла Либкнехта до улицы Московской. Двустороннее движение там планируют заменить на одностороннее.

Еще одно решение касается улицы Дагомысской. На ней введут одностороннее движение и обустроят 85 парковочных мест, в том числе 10 мест для маломобильных граждан. Для изменения организации движения разработали соответствующие проекты.

Мария Удовик