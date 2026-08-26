Губернатор пообещал трудоустроить сотрудников сгоревшего склада Wildberries в Котовске

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов 26 августа проведет совещание по трудоустройству сотрудников логистического центра Wildberries, атакованного БПЛА. Склад полностью сгорел.

«Сегодня проведу отдельное совещание по дальнейшему трудоустройству всех, кто работал на складе Wildberries. Люди не должны остаться без работы»,— заявил губернатор в «Максе».

Логистический центр Wildberries в Котовске заработал в мае 2025 года. Власти региона говорили, что на складе работает более 7 тыс. человек, причем из них почти 1,5 тыс. — студенты.

Склад в Котовске подвергся атаке БПЛА ночью 26 августа, в здании начался пожар. Его площадь составила 100 тыс. кв. м, объект сгорел полностью. Пострадали два человека. Глава Котовска Алексей Плахотников посоветовал горожанам не выходить из дома, чтобы избежать отравления угарным газом.