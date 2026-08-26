Площадь пожара на складе Wildberries под Тамбовом выросла в два с половиной раза

Над Тамбовской областью за ночь сбили 16 беспилотников, сообщил глава региона Евгений Первышов. Площадь начавшегося после атаки БПЛА пожара на логистическом центре Wildberries в Котовске выросла до 100 тыс. кв. м. Изначально она оценивалась в 40 тыс. кв. м.

По словам губернатора, после получения сигнала тревоги была проведена эвакуация всех сотрудников. Пострадал один из работников, он получил сотрясение мозга от взрывной волны.

Минобороны РФ сообщало о сбитых над Тамбовской областью БПЛА, но их число не уточняло. В общей сложности в течение ночи силы ПВО сбили 426 БПЛА над 16 российскими регионами.

В предыдущий раз логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области был атакован беспилотниками 18 июля. При атаке на склад погибли семь человек, пострадали 25. Объект возобновил работу спустя пять дней.