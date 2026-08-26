При атаке БПЛА на склад Wildberries в Котовске пострадали два человека

При атаке беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске были ранены два человека. У 19-летнего местного жителя диагностировали сотрясение мозга, у 49-летней женщины — перелом пальца, сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Здание полностью сгорело.

Склад подвергся атаке дронов ночью 26 августа. Площадь пожара оценивалась в 100 тыс. кв. м. В предыдущий раз этот склад был атакован в июле, тогда жертвами стали семь человек. Власти Котовска призвали жителей не выходить из дома, чтобы не отравиться угарным газом из-за пожара. СКР возбудил уголовное дело о теракте.