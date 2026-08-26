При атаке БПЛА на склад Wildberries в Котовске пострадали два человека
При атаке беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске были ранены два человека. У 19-летнего местного жителя диагностировали сотрясение мозга, у 49-летней женщины — перелом пальца, сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Здание полностью сгорело.
Склад подвергся атаке дронов ночью 26 августа. Площадь пожара оценивалась в 100 тыс. кв. м. В предыдущий раз этот склад был атакован в июле, тогда жертвами стали семь человек. Власти Котовска призвали жителей не выходить из дома, чтобы не отравиться угарным газом из-за пожара. СКР возбудил уголовное дело о теракте.
В ночь на 18 июля 2026 года логистические комплексы Wildberries в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали уже подвергались атакам беспилотников. В результате той атаки на склад в Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения, а в Электростали возник крупный пожар, где ранения получили 24 человека.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов тогда сообщил, что дроны были снаряжены поражающими элементами для увеличения числа жертв, и назвал произошедшее терактом. По его словам, атака 18 июля стала самой масштабной для региона по количеству БПЛА и пострадавших с начала СВО.